Házenkářky zahájily v Chebu závěrečnou přípravu na mistrovství Evropy

„Bude to dost náročné. Čeká nás obsáhlá tréninková i video příprava. Čeká nás několik video a taktických porad, budeme se zaměřovat jenom na naši hru. Dále ladit věci, na kterých jsme na podzim pracovali a něco nového přidáme,“ uvedl v tiskové zprávě Bašný.

V Chebu má 20 hráček a 17 z nich by mělo odletět na šampionát. „Žádná omluvenka nepřišla, do reprezentace žen není zvykem omluvenky posílat. Je pozitivní, že kromě zraněné Míši Hrbkové a těhotné Petry Růčkové, které jsou samozřejmě velkými ztrátami, už nemáme žádnou zraněnou hráčku. Podle toho, co jsem v průběhu ligových bojů sledoval, se opory týmu těší dobré formě - namátkou Markéta Jeřábková, Iveta Luzumová, Petra Adámková, Kamila Kordovská nebo Jana Knedlíková,“ pochvaloval si Bašný.

Vrcholem soustředění bude tradiční přípravný turnaj, v němž reprezentantky postupně změří síly se Švýcarskem, Chorvatskem a Slovenskem. „Každá hráčka odehraje dva zápasy, nikoliv všechny tři. Hrát týden před šampionátem tři zápasy ve třech dnech je příliš. Vybereme si jeden zápas, který odehrajeme v nejsilnější sestavě základní čtrnáctky, ve druhém to namíchám a jeden zápas odehrají především hráčky, které spíš na šampionát nepojedou, nebo jsou to spíše hráčky lavičky,“ uvedl Bašný.

Některé hráčky tak odjedou z Chebu už v sobotu ráno a nenastoupí k zápasu se Slovenskem. „Doufám, že nám tento plán nenaruší nějaká zranění nebo nemoci,“ řekl Bašný.

Následně bude mít tým dva dny volno a v úterý už odcestuje do Brestu, kde se bude chystat na vstup do šampionátu. Reprezentantky rozehrají Euro v sobotu 1. prosince proti Rumunkám. „Podařilo se nám zajistit závěrečné dny přípravy před šampionátem přímo v Brestu. To je skvělé, protože se nebudeme muset složitě scházet v Čechách a přípravu rozbíjet několikerým stěhováním a dlouhými přesuny. Ušetříme spoustu času i sil,“ těší Bašného.

Díky svým kontaktům z dlouholetého působení ve Francii zajistil pro národní tým výborné podmínky. „V Brestu budeme mít velmi dobré zázemí, manažer Brestu nám zajistil výbornou halu, regenerační prostory i posilovnu. Bude o nás od úterý do pátku velmi dobře postaráno. Pak už začne samotný šampionát,“ dodal český kouč.