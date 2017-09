Kvalifikace o ME: Házenkářky čeká ve Slovinsku jeden z klíčových duelů

Vedle Islandu a Slovinska je zbylým kvalifikačním soupeřem vysoce favorizované Dánsko. Na evropský šampionát v příštím roce do Francie postoupí z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy, které doplní nejlepší celek z třetích míst. Slovinsko na úvod kvalifikace prohrálo v Dánsku 22:28.

„Slovinsko bylo první tým z třetího losovacího koše, takže na postup z druhého místa nejtěžší soupeř, kterého jsme mohli dostat,“ řekl trenér Jan Bašný.

„Bude to zcela jiný zápas než s Islandem. Možná uděláme nějaké změny ve hře. Hra bude jiná a bude možná vyhovovat jiným hráčkám. Hra Slovinek bude techničtější, běhavější. S Islandem to bylo o síle, tam to bude víc o běhání,“ doplnil český kouč.

Se Slovinskem se reprezentanty dvakrát utkaly před rokem v říjnu v přípravě na prosincový evropský šampionát. Nejprve v Ptuji zvítězily 30:27 a poté v odvetě podlehly 28:33. Na mistrovství Evropy následně obsadily Češky desáté místo, Slovinky skončily čtrnácté.

„Bude to asi těžší soupeř než Island, navíc hrajeme u nich. Slovinsko hrálo velmi dobře na mistrovství Evropy ve Švédsku,“ podotkla střední spojka Šárka Marčíková. „Slovinky jsou na tom podstatně lépe než Island, bude to trochu těžší. Ale my se chceme dostat na šampionát. Máme dostatečně kvalitní tým, takže určitě zabojujeme o dva body,“ dodala další ze spojek Petra Růčková.

České hráčky usilují o třetí start na velké akci po sobě. Po účasti na loňském evropském šampionátu je letos v prosinci čeká mistrovství světa.

Zápas v Celje začne v neděli v 18:00.