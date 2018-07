Plzeňští házenkáři dřou v rakouských horách, při túře si sáhli na dno

Hráči se zapojí do akce pro nemocného gólmana Hejduka Házenkáři Talentu Robstav-M. A. T. Plzeň sehrají v rámci letní přípravy i charitativní zápas, jehož výtěžek půjde ve prospěch gólmana Zdeňka Hejduka. Plzeňský odchovanec ještě v minulé sezoně hájil branku německého ASV Cham, jenže letos lékaři zjistili, že trpí těžkou nemocí ALS.

Soupeřem plzeňského Talentu bude ve čtvrtek 16. srpna pražská Dukla, hrát se bude v městské hale na Slovanech od 18 hodin. Den na to zamíří český vicemistr na mezinárodní turnaj do Jičína. „Když můžeme přispět na dobrou věc, vůbec jsme neváhali,“ uvedl sportovní manažer klubu Jan Štochl, jenž byl v plzeňské mládeži spoluhráčem Zdeňka Hejduka. Na jeho počest proběhne už předtím, v sobotu 11. srpna, také mezinárodní turnaj českých a německých celků na venkovním hřišti Slavie VŠ Plzeň