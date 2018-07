Plzeňští házenkáři nabírají kondici. Čeká je soustředění v Rakousku

„Neznám trenéra, který by nebyl rád, že má v týmu takového hráče. Je důležitým článkem v organizaci hry, má za sebou v Plzni řadu úspěšných sezon, byl u všech tří titulů Talentu,“ pochvaloval si Michal Tonar starší, kouč Plzně, i když jako otec zažívá rozporuplné pocity.

„Myslím, že už nastal čas, aby Michal zkusil i něco jiného. Ale jako kouč jsem rád, že zůstal. Mančaft tím neztrácí na síle, budeme se zase chtít prát o příčky nejvyšší,“ naznačil trenér plzeňských házenkářů, že je ztotožněn s přáním vedení klubu hrát zase o mistrovský titul. Pět let po sobě totiž nebyli plzeňští házenkáři hůře než druzí. Po třech mistrovských titulech z toho bylo v posledních dvou sezonách stříbro.

Jan Štochl

Není tedy divu, že by se Plzeň ráda znovu vyhoupla na extraligový trůn, i když do sezony půjde s pozměněným kádrem. Gólman Jan Štochl ukončil aktivní kariéru a přesunul se do manažerské pozice. Srbský házenkář Milan Ivančev se vrátil domů. David Poloz a Jiří Fořt zase zkusí zahraniční angažmá. Levoruký Josef Jonáš se vrací do Lovosic, výměnou za plzeňského odchovance Davida Bičiště. Úplně novými tvářemi jsou Tomáš Nejdl a Jakub Douda, z hostování ve Strakonicích se vrací Eduard Wildt a do přípravy naskočí i mladíci (Cvikl, Sedlák, Říha, Davídek a třetí gólman Kaiser).

Ti všichni, včetně tradičních opor, se hlásili v pondělí na prvním tréninku. „Žádná omluvenka nedorazila,“ potěšilo trenéra Tonara, jemuž bude dělat asistenta Petr, druhý z bratrů Štochlů.

S týmem se připravuje i Jakub Tonar, jenž je po operaci kolena. „Má speciální program a pořád ještě dojíždí na rehabilitaci za docentem Kolářem do Prahy,“ vysvětluje otec a kouč. Program prvních dvou týdnů přípravy je jasný, nabírání kondice. „Běhání, posilování. Vím, že je to pro kluky nepříjemné, ale je to nutnost,“ podotkl.

Ve stejném duchu budou pokračovat i na tradičním soustředění v penzionu Golm poblíž rakouského Bregenzu, kam vyrazí v neděli. V Plzni je předtím čekají i nepopulární výběhy kolem Kamenného rybníka, v Lobezském parku nebo pod Radyní. „V hale strávíme dost času v sezoně, tak ať si kluci užijou přírodu,“ pousmál se kouč Tonar. Vydrží mu úsměv na rtech i po úterním losu úvodu Pohár EHF?