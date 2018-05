Lovci z Lovosic nahánějí bronz, Zubří provokuje: Už jste utavení

„Kdyby mi někdo řekl před sezonou, že budu třetí nebo čtvrtý, vysměju se mu a pošlu ho do Bohnic. Medaili chceme!“ prohlásila zuberská spojka Jakub Douda.

Stejnou touhu má i lovosický rozehrávač Jiří Bouček a jeho Lovci: „Každý chce zakončit sezonu vítězstvím a potom to společně oslavit. Ještě se o bronz porveme!“

Sobotní partie přinesla obrovské drama, domácí Lovci, stále bez zraněného kanonýra Motla, zvítězili 33:30 až po prodloužení. V neděli dominovalo 30:20 Zubří, na jehož palubovce se rozhodne o majiteli bronzu ve středu od 17 hodin.

Drama partie číslo 3 připomnělo druhý zápas, který Zubří získalo až po sedmimetrových hodech 34:33. V sobotu to byla bitva plná zvratů, Lovci vedli už o šest gólů, ale v závěru 2. půle tři ztráceli, přesto to dotáhli do prodloužení. Zmrtvýchvstání! Po první části extračasu byl smír 29:29, ve druhé Lovosice vítěze základní části předčily o tři góly.

„Bojovalo se o každý centimetr palubovky,“ odfoukl si Václav Franc, spojka Lovosic. „Když jsme v závěru ztráceli, dokázali jsme v sobě najít morální sílu.“ Včera ji hledali Lovci marně, Zubří dominovalo. „Když za 23 minut 2. půle dostaneme jen pět gólů, byla by blbost prohrát. Rozhodl náš solidní výkon v obraně,“ mínil Andrej Titkov, zuberský trenér.

Jeho protějšek Milan Berka mladší po nejvyšší prohře v sérii tvrdil: „Zahodili jsme 14 stoprocentních šancí, udělali asi 18 technických chyb. Soupeř byl ve všem lepší a byl by zázrak, kdybychom vyhráli. Tohle utkání nám sedlo nejmíň.“

Nejlepší střelec soutěže Jiří Motl Zubří nestraší, zranil se už v semifinále. „Je ztráta, kdy jim vypadne deset gólů. Kdyby Motl dneska hrál, byla by to remíza,“ glosoval to Douda, který věří v medailový konec sezony: „Když předvedeme výkon jako dnes, nemáme šanci prohrát. Projevila se naše lepší fyzická kondice. Jsme podobné mančafty, chodíme do práce a my si myslíme, že máme víc natrénováno. Lovosice mi už přišly utavené.“

Ale Bouček si to nemyslel. „Fyzičkou to nebylo, ale tím, že jsme nedali vyložené šance. Byl to strašný luxus. Nás to lámalo na kolena a soupeře jako Zubří to zvedalo. Pak si dovolí věci, které by si jinak nedovolilo,“ podotkl rozehrávač.

Myslí si, že jeho celek ještě může po bronzu chňapnout. „Jednou jsme už v Zubří vyhráli, podruhé smolně padli, je to 50 na 50. Oni jsou taky mladí, a když budeme agresivně bránit a rozchytá se brankář, máme šanci. Přijde hodně diváků, bude krásná atmosféra.“

Mistrovský titul získala Karviná, lovosický přemožitel finále s Plzní vyhrál 3:1 na zápasy.