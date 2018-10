Šlágr házenkářské extraligy: Plzeň nastoupí na palubovce Karviné

„Karviná je považována za největšího favorita na titul, motivace porazit ji venku je velká. Je to televizní zápas, to ještě více umocňuje jeho náboj,“ prohlásil plzeňský kouč Michal Tonar starší.

Na sever Moravy odcestuje se svými svěřenci až dnes dopoledne. Vedle dlouhodobého maroda Jakuba Tonara nemůže hrát ani Bičiště.

Plzeňané si dobře pamatují finálovou sérii, v níž je Karviná porazila i díky dobře zvládnutému systému bez brankáře se sedmi hráči v poli. „Uvidíme, jestli to budou praktikovat znovu. Asi to zkusí, když jim to minule proti nám přineslo úspěch,“ přemýšlel trenér Talentu.

A věří, že jeho tým je na tuhle variantu připraven. „Ono se to ale v tréninku těžko namodeluje, protože Karviná má dva obrovské pivoty,“ připomněl kapitán Talentu Petr Vinkelhöfer českého reprezentanta Jana Užeka a Poláka Piatka.

Další výraznou osobností v týmu soupeře je srbský gólman Marjanovič, v poli pak zkušený Brůna. „To je ústřední postava, všechno se točí kolem něho,“ souhlasil Vinkelhöfer s tím, že ze šikovnosti zkušené spojky těží ostatní hráči Karviné.

Ta o víkendu navíc na rozdíl od plzeňského Talentu, který ztroskotal na rumunské Konstantě, postoupila do třetího kola Poháru EHF. „To určitě posílí jejich sebevědomí,“ myslí si plzeňský kapitán. „My ale jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Ať se hraje v Karviné nebo jinde, vždycky se chceme porvat o dva body,“ doplnil odhodlaně před dnešním šlágrem.

Po něm má Strabag Rail extraliga reprezentační přestávku. V dalším kole přijedou do Plzně Lovosice, utkání se hraje 30. října od 18 hodin.