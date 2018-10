Metzingen? Pokusíme se o senzaci jako loni, burcuje kouč Mostu

„Nejsme naivní a víme, že nás čeká velmi těžký soupeř. Ale když nám vyjde den D, vlastně dny D, když do sebe všechno zapasuje, šance existuje,“ nevzdává se předem trenér Peter Dávid.

TusSies Metzingen už v říjnu 2016 ovládl dvojzápas s Černými anděly, doma vyhrál 30:22 a v Mostě 29:25. „Pamatuji si, že jsme tam velmi dobře takticky zvládli první poločas, který jsme vyhráli o dva góly. A zjistili jsme, že se proti nim dá hrát. Bohužel jsme pak totálně upustili od dobrých věcí,“ vybavil si Dávid s odstupem dvou let.

Tehdy Most s kupou hvězd skončil ve 2. kole, nyní je v sázce postup do skupinové fáze Poháru EHF. Zatímco Metzingen už vyřadil ruskou Astrachaň a bosenské Grude, český mistr byl do 3. kola nasazený. V domácích soutěžích se jim daří rozdílně. Metzingen, jenž má v kádru i čtyři Holanďanky, dvě Maďarky, jednu Polku, Srbku a Rakušanku, je s bilancí čtyř vítězství a jedné porážky v bundeslize třetí. Omlazený Most tři zápasy vyhrál, tři i prohrál a je v interlize až šestý.

„Metzingen se za ty dva roky ještě víc stabilizoval. Patří mezi top tři kluby v Německu. Velmi dobré je aspoň to, že s mými kontakty v německé házené získám velice dobré informace,“ tvrdí Dávid, který v Německu trénoval. „Při losování jsme mohli dostat Dortmund, to by bylo schůdnější, při troše štěstí jsme mohli narazit na Rumunky.“

Nestalo se, a tak před Anděly stojí pekelná dřina. „Loni jsme senzačním postupem přes Zvenigorod překvapili, pokusíme se o to i teď,“ burcuje Dávid. „Náš tým se vyvíjí a bude záležet, jak to zvládneme hlavou.“

Dvojboj začne 10. nebo 11. listopadu v Mostě, termín záleží na dohodě s Českou televizí, odveta bude týden nato. Už má hrát uzdravená Zachová, naopak Borovská půjde na operaci s ramenem. „Po minulé zkušenosti s Metzingenem si myslím, že je výhoda začít doma. Zjistíme, kde jsou oni a kde my. V odvetě bude potřeba ty poznatky co nejlíp zúročit. Kdyby se nám to doma povedlo, budou pak fungovat jinak.“