Házenkáři Plzně na pohárové misi. Nepřijeli jsme na výlet, říká kouč

„Rozhodně jsme sem nepřijeli na výlet,“ prohlásil už v rumunském letovisku plzeňský kouč Michal Tonar i s vědomím, že favoritem je soupeř. „Oni mají zkušenější tým, v pohárech toho odehráli víc. Navíc je požene publikum, které bývá v Rumunsku bouřlivé. Nesmíme tomu tlaku podlehnout,“ doplnil ho Jan Stehlík, bývalý reprezentant a jeden z nejzkušenějších hráčů Talentu.

Však také někdejší hráč francouzského St. Raphaelu hned na pátečním tréninku dával domácím médiím rozhovor ve francouzštině. Srbský házenkář Milan Ivančev se zase srdečně pozdravil s trojicí krajanů hájících barvy rumunského celku.

Házená je ve městě nesmírně populární sport, klub z Konstanty je pravidelným účastníkem evropských pohárů, zahrál si semifinále Challenge Cupu (2004), Poháru EHF (2014) i někdejšího Poháru vítězů (2006). V letech 2010 až 2013 hrál třikrát v řadě základní skupinu Ligy mistrů. To ještě jako HCM, který však v roce 2015 zkrachoval a nahradil ho současný klub HC Dobrogea Sud Constanta.

V minulé sezoně pátý tým rumunské ligy zaujímá stejnou pozici i letos. Vloni vyřadil v Poháru EHF norský BSK Handball Elite z Osla, ale pak ztroskotal na pozdějším finalistovi soutěže, německém Magdeburgu, kterému podlehl v součtu dvou zápasů o jedinou branku.

„Chceme uhrát co nejlepší výsledek. Když ucítíme šanci, určitě se o postup porveme. Myslím, že natolik silní jsme. Tím, že hrajeme dvakrát venku, to však budeme mít podstatně těžší,“ pokračoval trenér Tonar.

Do Rumunska neodcestoval křídelník Wildt, hrát nebude ani dlouhodobý marod Jakub Tonar a zdravotní problémy mají i Šindelář a Bičiště. Nicméně ti budou v Konstantě připraveni nastoupit.

Plzeňští házenkáři strávili prakticky celý pátek na cestách, před polednem vyrazili z ruzyňského letiště do rumunské metropole Bukurešť, odkud se autobusem vydali na tříhodinovou cestu do letoviska Mamaia. A po rychlém ubytování v hotelu On Plonge Jr přímo u jedné z pláží se přesunuli k lehčímu tréninku do městské haly v Konstantě, kde se budou v sobotu i v neděli hrát oba zápasy. Vždy od 18 hodin českého času, v Rumunsku je o hodinu víc.

To samé si zopakovali i v sobotu před polednem a v podvečer už je čeká první ostrý zápas. Jakou si vybojují pozici do nedělné odvety, v níž budou jako domácí?

V Plzni se hrát nemohlo, protože v termínu plánované odvety 13. a 14. Října nemají v jejich domovském stánku volno. V městské hale na Slovanech probíhá v té době Evropský pohár v karate. Takže plzeňským fanouškům nezbývá než Talentu držet palce, aby prošel do 3. Předkola Poháru EHF. Pak by byla šance, že ho uvidí i doma.