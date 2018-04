Dva měsíce pauza? Je to pro mě nové, říká Tonar před čtvrtfinále

Dlouho si šlo těžko představit sestavu plzeňských házenkářů bez Michala Tonara, dirigenta hry. Až letos, po lednovém triumfu v Českém poháru, řeklo tělo 24leté střední spojky dost. Závěr základní části musela Plzeň zvládnout bez něho, navíc kvůli zranění vypadli i jeho mladší bratr Jakub a reprezentant Jan Stehlík.

„Z tohoto pohledu je to pro mě novinka. Dva měsíce pauzy jsem ještě nikdy neměl, dokonce ani mezi sezonami. Jsem rád, že jsem se dal do kupy a můžu mančaftu v play off pomoci,“ říká Tonar před sobotním startem čtvrtfinálové série s pražskou Duklou.

Dá se říci, že jste si během pauzy odpočinul i psychicky?

Asi jo. Není tam příprava na zápas a stres z něho. Na druhou stranu jsem měl zdravotní trable a nevěděl, jestli se vůbec stihnu uzdravit a play off si zahraju.

Byla chvíle, kdy jste pochyboval?

Minimálně na začátku ano, když jsem se dozvěděl diagnózu, že mě čeká šest týdnů klidu. Naštěstí se zranění rychle lepšilo a teď jsem už v pořádku.

A čeká vás další vypjatý souboj s pražskou Duklou. Už se vám vybavila loňská finálová série?

Hned, jak jsme se dozvěděli, že půjdeme na Duklu, jsem si vzpomněl, že jsme s nimi dvakrát po sobě bojovali o titul. Zápasy s nimi jsou vždycky vyšperkované i tím, že je to takové místní derby.

Je škoda, že tentokrát se utkáte hned ve čtvrtfinále?

Je to škoda, ale ono by na náš souboj možná stejně došlo. A nezlobili bychom se, kdyby to bylo až později. Ale nedá se nic dělat, když to zvládneme teď, může nás to nakopnout.

Vzhledem k vývoji sezony a ke zdravotním problémům, které provázely celý tým, je úspěch už to, že jdete do play off ze čtvrtého místa. Souhlasíte?

To je druhá věc. Už jsme ani moc nečekali, že bychom mohli zvládnout konec základní části takhle dobře a můžeme začínat doma. To je bezvadné.

Je čas na odplatu za porážku v loňském finále? Bude tohle jedna z motivací v kabině?

Rádi bychom jim to vrátili, ale rozhodně to nebude hlavní motiv téhle série. My chceme jít dál, ale to chce i Dukla. Střetne se čtvrtý s pátým, takže těžko hledat favorita. Bude to otevřené, i výsledky v základní části byly vyrovnané. Oba celky měly v dlouhodobé části zdravotní problémy. Až teď se ukáže, jak se s tím vypořádaly.

Je výhodou, že začínáte doma?

Jsme za to rádi. Ale ani domácí prostředí nemusí hrát tentokrát významnou roli. Každý zápas bude o co hrát, začíná se od nuly. Oba mančafty jsou nesmírně vyrovnané, rozhodne se na hřišti.

Co je pro hru Dukly typické?

Agresivní obrana a rychlý přechod do protiútoku. Z nich trestají chyby soupeřů, každou neproměněnou šanci. Na to si musíme dát pozor.

Vy jste s Plzní zažil už hodně. Tři tituly i loňskou porážku ve finále. Bude to letos něčím jiné?

Letos se zvlášť těším. Ty dva měsíce bez házené, kdy jsem kluky jenom sledoval z hlediště, byly pro mě dlouhé. Z tohoto pohledu to bude nová zkušenost.