Plzeňští házenkáři porazili v exhibici Duklu. A přispěli na dobrou věc

Další program Plzně ● Mezinárodní turnaj v Jičíně

Soupeřem Plzně byli včera polský Glogów a domácí Jičín, dnes je prověří nizozemský Volendam (12) a Povážská Bystrica (16.30) ● Prezidentský pohár (Prešov 25. a 26. srpna) Semifinále: Karviná - Topolčany, Prešov - PLZEŇ ● 1. kolo Poháru EHF (Plzeň 1. a 2. září) Talent se utká se skotským mistrem HC Glasgow, oba zápasy se hrají v Městské hale na Slovanech.

A tak se rozhodli pomoci házenkáři. Vrcholem akce „Bojujeme za Zdendu“, kterou zorganizoval M. A. T. Plzeň, byl čtvrteční charitativní zápas mezi plzeňským Talentem a Duklou Praha, tedy odvěkými a nesmiřitelnými rivaly.

V minulosti proti sobě odehráli řadu zápasů na krev, stačí vzpomenout loňské finále extraligy, v němž Dukla vzala Plzni po třech letech mistrovský titul. Talent jí zase letos vyřazení oplatil ve čtvrtfinále.

Jenže teď šla rivalita stranou, oba celky spojily síly pro dobrou věc. Zdeněk Hejduk provedl slavnostní výhoz, potom usedl do hlediště a s dojetím sledoval, jak se nejen plzeňští házenkáři semkli. Potkal tady staré známé, rád s nimi podebatoval. Vždyť třeba s Janem Štochlem, současným sportovním manažerem plzeňského Talentu chytal v mládeži.

„Na Facebook mi chodí zprávy i z dalších mančaftů. Podpora z jejich strany je obrovská,“ říkal už dříve s úsměvem. Ten k němu patřil i ve čtvrtek, navzdory těžké nemoci.

630 tisíc korun bylo vybráno pro Zdeňka Hejduka. Přispět stále lze: 284979918/0300.

„Jak jsem tak měl možnost poznat, Zdeněk je velký bojovník. Držíme mu palce,“ vzkazuje Jan Štochl, že jsou házenkáři s ním.

Ostatně byl to právě házenkář, spoluhráč z německého Chamu a fyzioterapeut české reprezentace Petr Tahovský, kdo si před časem všiml, že se Zdeňkem Hejdukem není něco v pořádku. „Začal jsem hůř mluvit, mluvil jsem, jako by mi spadával jazyk. Lékaři ale dlouho nemohli určit diagnózu,“ vyprávěl Hejduk. Nemoc u něho postupuje pomaleji. A tak bojuje, co se dá.

Stejně jako jeho následovníci na palubovce. Jen tak pro pořádek, Talent vyhrál 30:21. „Ale hlavně jsme tady byli, abychom pomohli Zdeňkovi,“ potvrdil motto Daniel Čurda, trenér a sportovní manažer Dukly.