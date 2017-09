Zase nás trápila koncovka, mrzí kouče házenkářů Plzně po další ztrátě

„Zase nás trápila koncovka. Vůbec jsme se nedostali na dostřel, abychom Karvinou dostali pod tlak. Tentokrát nám odešla i střelba ze spojek, v obraně to nebylo nic slavného a ani ke gólmanům žádná velká pochvala nepřijde,“ řekl trenér Michal Tonar starší.

Karviná hned v úvodu odskočila na 4:8. Plzeň sice dvakrát vyrovnala, ale v poslední minutě úvodní části po ukvapené střele hosté znovu odskočili (15:17). A po přestávce přišel zlom, Karviná utekla na šestibrankový rozdíl (18:24). Plzeň sice snížila na 24:26, ale na víc neměla. „Prohrávat doma celý zápas o pět branek, to je smutné,“ uznal kouč.

V uplynulé sezoně Plzeň v základní části doma ani jednou neprohrála, teď ztratila hned na druhý pokus. A za týden ji čeká těžké utkání v Lovosicích. „Máme víc než týden na to, abychom se pořádně připravili. Po porážce v Kopřivnici jsme přitom chtěli doma vyhrát, jenže na hřišti zatím nedokážeme zrealizovat to, co máme,“ mínil Michal Tonar ml., střední spojka Talentu.

A to se blíží další předkolo Poháru EHF, v němž Plzeň narazí na španělskou Helvetii Anaitasuna.