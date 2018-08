Bez Motlíka či Štochla v zádech. V Plzni přišel čas mládí

Štochl ukončil kariéru a v novém ročníku extraligy tak vicemistr bude spoléhat na dvojici mladíků, kteří dosud čekali na výraznou šanci.

Pětadvacetiletý Karel Šmíd dělal dvojku už Motlíkovi, Filip Herajt je ještě o tři roky mladší. Oba v posledních dvou sezonách kryli záda právě Štochlovi.

„Doufám, že jsme na to připraveni. Už loni jsme to celkem zvládli, i když tam Honza musel párkrát skočit,“ připomněl Filip Herajt, mladší z dvojice plzeňských brankářů, minulou sezonu, kdy už dostávali hodně prostoru. Ale klíčové okamžiky byly přece jen na Štochlovi.

„Minulá sezona už byla taková příprava. Chytali jsme převážně my s Filipem, vlastně i v play off. To by mohla být teď naše výhoda,“ myslí si Karel Šmíd. „Určitě nám hodně pomohlo, že jsme dostávali víc prostoru než dřív,“ souhlasí Herajt.

Karel Šmíd Filip Herajt

V přípravě se téměř rovnoměrně střídají. A může to tak být v sezoně. „Neříkám, že někdo z nich musí být nutně jednička,“ naznačuje Jan Štochl, jenž se přesunul do pozice sportovního manažera klubu. „Své si k tomu ale samozřejmě řekne hlavně brácha Petr,“ připomněl, že gólmany má v Talentu od nové sezony na starosti jeho bratr Petr, který také ukončil aktivní kariéru a vrhl se na trénování.

„Byl to skvělý gólman se zkušenostmi z ciziny, může nám hodně pomoct. Na spolupráci se hodně těším,“ vyznal se Herajt a v podobném duchu se vyjadřuje i jeho parťák z brankoviště. „Podle mě je Petr nejlepší český brankář poslední éry. Může nám určitě hodně předat,“ míní Šmíd.

Česko-slovenský pohár Čtyři nejlepší týmy z Česka a Slovenska se o víkendu utkají na Československém poháru v Prešově. Plzeň se v sobotu od 19 hodin utká s domácím favoritem (19), druhou dvojici tvoří Topoľčany a Karviná. V neděli se hrají zápasy o 3. místo (15.45) a finále (18 hodin).

A jak se dívají na boj o post jedničky mezi tyčemi samotní plzeňští brankáři? „Myslím, že to bude podobné jako loni,“ domnívá se Herajt. „Mělo by to fungovat stejně, jen bez Honzy. Každému z nás vyhovují jiní soupeři. Podle toho nás budou trenéři nasazovat do branky,“ doplňuje zkušenější Šmíd.

Konkurenci berou sportovně, klacky pod nohy si určitě neházejí. „S Karlem vycházíme dobře,“ říká mladší z gólmanského dua. „Za sebe musím říct, že Hery je asi jediný gólman, se kterým jsem ochotný střídat se o místo v brance, aniž by mně to vadilo,“ připouští s úsměvem Šmíd, že to není jednoduchá situace. „Nejsme konkurenti, spíš si pomáháme,“ dodá vzápětí.

I díky tomu, že jsou dobří parťáci, to zatím zvládají. Jak to bude fungovat v sezoně, může naznačit už víkendový Česko-slovenský pohár v Prešově.