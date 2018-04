Házenkářské drama na Valašsku. Plzeň veze z půdy favorita jednu výhru

Jisté tak je, že příští víkend se bude hrát dvakrát v městské hale na plzeňských Slovanech. „Samozřejmě nás trošku mrzí, že nevezeme dvě výhry, protože průběh druhého zápasu byl takový, že jsme ho měli rozhodnout v normální hrací době,“ uvedl po nedělní porážce trenér Talentu Robstav- M.A.T. Plzeň Michal Tonar starší.

„Ale odehráli jsme tady dvě velice slušná utkání. Jeli jsme si minimálně pro jednu výhru, to jsme splnili. Teď máme výhodu dvou zápasů v domácím prostředí a uděláme všechno pro to, abychom sérii v Plzni rozhodli. Věřím, že je to v našich silách,“ prohlásil Tonar.

Sobotní duel rozsekla osm vteřin před koncem prodloužení střela Stehlíka z proskoku, výhru pak ještě výtečným zákrokem podržel gólman Štochl. „Je to podobné jako s Duklou. Oba týmy se dobře znají, nikdo se nedostává do většího brankového rozdílu a rozhodují maličkosti. V sobotu se to štěstí přiklonilo k nám,“ mínil plzeňský kouč.

Ve druhém střetnutí Západočeši dlouho mysleli na druhou výhru, po většinu utkání drželi těsné vedení. Za stavu 22:22 měli hosté v 60. minutě šanci rozhodnout, míč dokonce dostali do sítě, jenže až po odpískání. A šlo se tak znovu do prodloužení, které tentokrát lépe zvládlo Zubří.

„Byli jsme blízko, trochu hořkosti cítíme. Ale musíme si to v hlavách rychle srovnat a soustředit se na další utkání.“ Plzeň naposledy vedla v 62. minutě, kdy Poloz proměnil sedmimetrový hod. Domácí skóre otočili, ale znovu to bylo drama. V 68. minutě znovu Poloz z křídla vyrovnal, jenže vzápětí gólovou trefu Šustáčka doprovodil tvrdý zákrok Stehlíka, který uviděl přímou červnou kartu.

Gólman Malina pak zastavil střelu Ivanceva a Zubří už si náskok pohlídalo, v poslední vteřině ještě výhru podtrhl Polášek z křídla. „Honza Stehlík dostal první stopku, měl by tak být k diszpozici,“ doplnil Tonar. Co ještě tahle série nabídne?