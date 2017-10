Házenkářky Olomouce se s Pískem nadřely, ale dál zůstávají neporažené

Jihočešky prožívají na prahu sezony opačné pocity, na první výhru dál čekají. Na Hané však ukázaly auru bojovnic. V prvním poločase dlouho táhly skóre a nevzdaly se ani ve druhé části. Dokázaly dotáhnout čtyřbrankovou ztrátu a po bodech sahaly až do konce. Jenže klíčovou přesilovku v závěru absolutně nezvládly.

„O přesilovkách radši nemluvím, protože s nimi máme velký problém, přestože se jim věnujeme. Ale chybí nám v družstvu osobnost, která by byla schopná zvládnout rozhodovací činnost,“ litoval písecký kouč Vladislav Jordák.

Některé střely v závěru pochytala brankářka Lucie Rašková, ještě víc však své šance zazdily samotné písecké hráčky vlastními chybami. „Jdeme útok čtyři proti jedné a hodíme přihrávku do autu. To jsou chyby, které lámou zápas. Spojky Olomouce naopak dokázaly dát gól i v tísni,“ všiml si Jordák.

Zora má po pěti kolech bilanci tří výher a dvou remíz, s osmi body je překvapivě třetí za Mostem a Slavií. Dosud však hrála se soupeři, kteří by měly patřit spíše ke středu nebo dolní polovině tabulky. „Nám se daří herní činnosti velmi slušně odvádět v tréninku, ale v zápasech jako by na nás padla deka a nervozita. Hra se kouskuje, není organizovaná, cítím strach z toho, co na hřišti předvedeme,“ přiznává Hegar, který Olomouc vede od léta.

Snaží se naučit talentovaný tým, aby kvalitní hru předváděl celý zápas. Navzdory úspěšnému startu to však zatím jde pomalu. „Chci pochválit děvčata za bojovnost. Nasazení je vysoké, to se cení. Budeme pracovat dál na tom, aby byl výkon hladší a začalo to vypadat jako házená. Ne jen jako souboj,“ přeje si zkušený kouč.