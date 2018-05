Hůř jsme ještě nikdy nehráli, tvrdí novoveselský kouč Hladík

Pocity po debaklu? Člověk je rád, že jede domů Takový výsledkový výprask Nové Veselí už dlouho nezažilo. Na palubovce Lovosic prohrál Sokol ve víkendovém extraligovém kole 22:40! „Určitě to byl náš nejhorší letošní zápas,“ měl jasno brankář Vít Schams. „Soupeř nás přehrál jednoznačně,“ věděl. Jaké člověk zažívá pocity po takovém debaklu?

Hlavně je v tu chvíli rád, že už se jede domů. Aktuálně jste nejhorším týmem tabulky, máte pořád dost optimismu?

Samozřejmě že je špatné, že jsme poslední, ale na druhou stranu je extraligová tabulka tak vyrovnaná, že náš propad není nijak extrémně výrazný. Prostě se musíme vzchopit a vymyslet, jak dál. V první řadě byste měli v dalším kole doma porazit Frýdek- -Místek, je to tak?

Věřím v to. Máme před sebou důležité zápasy s týmy, které se pohybují kolem nás. Ty budou důležité. Buď je zvládneme, nebo ne. Jak moc velká je teď nevýhoda mít tak mladý tým, jaký Nové Veselí má?

Jasně že je to víc znát na psychice. Leží na nás deka, všichni máme v hlavě to, že se nedaří. Nemohlo v Lovosicích hrát roli i to, že jste předtím hodně těsně prohráli s Karvinou?

Je pravda, že jsme s ní chtěli moc vyhrát, jenže to nedopadlo. Takže asi možná ano.