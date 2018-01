Odměna. Házenkáři proti domácím Chorvatům zabojují o historické maximum

Pohledy obou týmů se liší. Domácí Chorvati prahli po úspěchu - v posledních 12 letech nikdy nechyběli v bojích o evropské kovy, leč na titul šampionů stále čekají. Jenže ani před bouřlivou atmosférou se to pořadatelské zemi nepovede.

Po porážce ve čtvrtfinálové skupině od mistrů světa z Francie 27:30, skončili Chorvati na třetím místě a v pátek od 15.30 hodin si zahrají „pouze“ o páté místo. Bez ohledu na výsledek se bude jednat o jeden z nejhorších výsledků.

Kvalifikace na MS 2019 v Německu a Dánsku Mohou se Češi kvalifikovat přímo? Kvalifikační boje hovoří jasně - pouze vítěz si zaručí přímou účast na mistrovství světa. Do semifinále ME ale proklouzli Francouzi a Dánové, kteří už mají definitivní jistotu - Dánsko jako pořadatelé (společně s Němci, kteří ale skončili už ve čtvrtfinálové skupině) a Francie jako obhájce titulu. O přímý postup tedy zabojují Španělé a Švédové. Češi i přes případné konečné páté místo musí do kvalifikace. V té jsou nasazení v prvním koši společně například právě s Chorvatskem, Makedonií nebo Srbskem. Z 18 týmů poté na šampionát odcestuje polovina.

„Musíme se rychle smířit s tím, že budeme v semifinále chybět. Nyní chceme Čechy porazit,“ burcuje pivot Marino Marič.

Naopak Češi jsou zcela v jiném rozpoložení. Do Varaždínu přijížděli v roli velkých outsiderů, postup z přetěžké základní skupiny predikoval málokdo, navíc po úvodním historickém debaklu od Španělska 15:32.

Jenže parta okolo ostrostřelce Ondřeje Zdráhaly se každým zápasem zlepšovala, připsala si dokonce skalp olympijských vítězů z Dánska. „Přijížděli jsme v nelichotivé pozici, jenže dokázali jsme se každým utkáním zlepšovat,“ říká trenér Daniel Kubeš.

Přitom nechybělo mnoho a česká pohádka mohla pokračovat i o víkendu. Však vzpomeňte na duel se Slovinskem - tři vteřiny před koncem za nerozhodného stavu trefuje Stanislav Kašpárek v posledním útoku břevno.

Češi odehráli během osmnácti hodin dva nejdůležitější zápasy čtvrtfinálové skupiny, duel s Makedonií ovládli těsně o jednu branku, se Slovinci, kteří na světovém šampionátu loni skončili třetí, připsali remízu, kvůli níž se jich medailové boje týkat nebudou. Ale historický úspěch stále možný je.

„Nyní si poslední představení v Chorvatsku pořádně užijeme,“ slibuje Kubeš. „Kdyby mi někdo řekl, že postoupíme ze skupiny a v poslední sekundě budeme mít šanci hrát o semifinále, tak si myslím, že se zbláznil. Takový je sport. Úplně všichni hráči včetně realizačního týmu jsme do toho dali vše, co v nás je,“ doplnil.

Zdráhala bojuje o krále střelců

Je jisté, že Češi minimálně vyrovnají dosavadní maximum z roku 1996, kdy skončili šestí. Vítězství nad Chorvaty poté znamená nejlepší výsledek v samostatné historii republiky.

„Psychická energie je pořád,“ říká brankář Tomáš Mrkva.



ME házenkářů Program a výsledky

Ve čtvrtek se reprezentace přesunula autobusem necelých sto kilometrů na jih do Záhřebu. Právě tady v pátek od 15.30 v obrovské aréně pro více než 15 tisíc fanoušků vyzve domácí favority.

A vyprodané tribuny poženou domácí borce za vítěznou rozlučkou.

Ve hře je i další milník. Ondřej Zdráhala aktuálně vévodí tabulce střelců se 42 zásahy. Nejbližším stále hrajícím pronásledovníkem je s mankem 13 branek dánský sniper Mikkel Hansen.

Český sniper Ondřej Zdráhala vstřelil doposud na ME v Chorvatsku 42 branek.

Pokud by český vousáč udržel vedoucí příčku, stane se teprve třetím Čechem, kterému se to na evropském šampionátu povedlo. V roce 1998 stačilo Janu Filipovi 48 branek, o 12 let později Filipovi Jíchovi 53.



V historii se Češi s Chorvaty střetli sedmkrát, pouze jednou dokázali hráči s lvem na dresu zvítězit - na světovém šampionátu v roce 1995.

Ale český výběr u Jaderského moře několikrát zaskočil házenkářské velmoci. Nyní má poslední možnost.