Oslabené mostecké házenkářky v Poháru EHF schytali debakl od Höörsu

Mostu vedle zraněných Michaely Borovské a Markéty Jeřábkové, které nejspíš čeká operace, chyběla také Petra Maňáková. V prvním poločase pak domácí tým přišel ještě o Veroniku Šípovou, která po střetu s protihráčkou opustila hřiště na nosítkách se zraněným kolenem.

„Bohužel, tolik výpadků v sestavě už nedokážeme vykompenzovat. Dnes jsme doslova vytáhli tři hráčky z postele, stačí nám to ale jen na určitý časový úsek v zápase, po který dokážeme se soupeřem držet krok,“ řekl trenér Peter Dávid na klubovém webu. „Mladé holky do toho dávají všechno, ale ty zkušenosti opravdu chybí. Snažily jsme se bojovat, ani nic jiného nám nezbylo, ale bohužel k dobrému výsledku to nevedlo,“ doplnila Michaela Janoušková serveru Deník.cz.

Oba celky do utkání vstoupily už bez naděje na postup do čtvrtfinále, který si zajistily Zalau a Larvik. Most v úvodu držela střelkyně Simona Szarková, jež se postarala o prvních šest branek domácího týmu, ten ale většinou jen dotahoval.

Švédský celek si v první půli vypracoval pětigólový náskok, po vydařeném úvodu druhého poločasu vedl nad Mostem už 18:11. Domácí hráčky se proti pohyblivé obraně Höörsu jen těžko prosazovaly, proto nejčastěji hledaly Szarkovou, která do konce zápasu posunula své střelecké konto až na 11 branek. Na úspěch ale Most pomýšlet nemohl, soupeř si naopak vylepšil skóre závěrečnou pětigólovou šňůrou.

Svěřenkyně trenéra Dávida ve skupině nejprve těsně prohrály ve Švédsku, pak doma remizovaly s Larvikem. Rumunskému klubu Zalau dvakrát podlehly o tři branky. „Nebojím se říct, že kdybychom měli tým stoprocentní, tak postup ze skupiny by nebyl problém. Jenže to jsou ta kdyby,“ posteskla si Janoušková.

Pohár EHF házenkářek 5. kolo skupiny D Baník Most - Höörs 19:31 (11:15)

Nejvíce branek: Szarková 11, Kovářová 4, Janoušková 2 - Lindqvistová a Olssonová po 7, Wallová 4.

Zalau - Larvik 25:22 (13:9)