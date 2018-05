Házenkářky Mostu vyloupily slávistickou halu a udělaly krok k obhajobě

Výsledek finále českého play off házenkářské interligy žen Finále českého play off házenkářské interligy žen

1. zápas: Slavia Praha - Most 20:21 (6:12) Nejvíce branek: Šetelíková 5, Galušková 4/1, Kvášová 3 - Szarková 6, Zachová a Maňáková po 4. O 3. místo

1. zápas: 17:30 Olomouc - Veselí nad Moravou.