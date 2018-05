Vychováváme v klubu světové házenkářky, říká mostecký šéf Jung

Na co sáhnou, promění ve zlato? Schopnost krále Midase zkusí potvrdit házenkářky Mostu i v právě startujícím finále českého play off proti Slavii, v němž by zkompletovaly zlatý hattrick. Letos už ovládly domácí pohár i interligu.

„Český titul je pro nás nejdůležitější, odtud se nasazuje do pohárů. A my se chceme na evropské scéně stabilizovat,“ řekl manažer Černých andělů Rudolf Jung navzdory odchodu top kanonýrek Markéty Jeřábkové a Simony Szarkové.

Finále ligy začínáte na Slavii. Jaký to bude vrchol sezony?

Pětkrát po sobě jsme vyhráli českého mistra, ale není to o parník jako v basketu, kde to Nymburk válcuje. Pamatuju, jak jsme se Slavií prohrávali 0:2 a otočili na 3:2. Slávisté už u nás vytahovali trička s nápisem Mistři. Loni jsme finále taky obrátili venku, to měli zase čepice Mistři. To miluju. Když si Slavia myslí, že už na to dosáhne, a my jí na poslední chvíli ucukneme s tou návnadou. Ale možná se to jednou nepodaří, mají silný tým.

Český titul je u vás žádaný, interligový méně. Je tedy česko-slovenské zlato pro vás prestižní?

Máme ho podruhé, je to úspěch. Nejde říct, že jsme interligový titul nechtěli, ale byla to až čtvrtá priorita. Je těžké v okamžiku, kdy je pro nás hlavní evropský pohár, udržet 10 měsíců konstantně vysokou formu. A protože hráčky mají tendenci vyhrát úplně všechny zápasy a někdy to nejde, musíme jim vždycky tu jasnou prioritu dát. Když jsme v týdnu hráli v šíleném tempu středa – neděle se spoustou cestování, tak jsem kladl důraz na Pohár EHF. A nakonec máme interligový titul. Česko-slovenská liga se dá vyhrát jen tak mimochodem. (smích)

Čekali jste pět let, proč to vyšlo teď, když vás trápila zranění?

Mančaft je silný a daří se nám posouvat hráčky na světovou úroveň, viz Markéta a Simona. Byl stavěný, aby zvládal v jednom okamžiku evropské soutěže a interligu. Ale něco jsme obětovali. Prohráli jsme v Michalovcích, kam odjel náš druhý sled, abychom potom mohli v sobotu uhrát dobrý pohárový výsledek v Rusku. Další dvě porážky, a víc jich už nebylo, přišly se Slavií: smolná venku a pak i domácí, když už bylo o našem prvenství jasno.

Jak jste tým odměnil za zlato?

Pochvalou.

Zlaté repete. Most vyzve Slavii Hegemonii mosteckých házenkářek zkusí narušit tradiční finálový soupeř, pražská Slavia. Na její půdě dnes vypukne zlatý boj. „Půjde především o aktuální formu a celkovou únavu obou týmů. A velkou roli bude hrát i psychika,“ uvedl na klubovém webu mostecký trenér Peter Dávid. Černí andělé útočí na šestý titul v řadě, třikrát ve finále přemohli právě Slavii: loni, předloni i v roce 2014. Titulová série se hraje na dvě výhry, dnešní duel v Edenu vypukne v pět odpoledne, odvetu nebo odvety hostí Most příští víkend. Andělům stále chybí opory Jeřábková s Borovskou. „S nimi by naše síla byla brutální. Na první zápas určitě budou, možná na druhý, ale spíš nenastoupí vůbec,“ želí mostecký manažer Rudolf Jung. Slávistický trenér Richard Řezáč na svazovém portále tvrdí, že na hvězdu Szarkovou nechystá osobní obranu: „Ve spolupráci s Maňákovou, Kovářovou a Janouškovou jde o nejúdernější soubor spojek v lize. Musíme se na ně připravit jako na celek.“

Finanční pochvalou?

Jsou to marginální částky. Tady je zvykem za vítězství v poháru a interlize dostat odměnu 50 tisíc korun. Rozdělí se mezi hráčky.

Jak si na vaší misce vah stojí interligový a český titul?

Interligu vnímám jako dlouhodobou část soutěže, jako když v hokeji vyhrajete Prezidentský pohár. Je to hezké, ale pak je důležitý titul. A to nás teď čeká. Na rozdíl od hokeje to máme lepší v tom, že základní část hrajeme se Slováky. Máme tedy víc kvalitních zápasů.

Interligu jste naposledy vyhráli před 5 lety. Jak se tým změnil?

Dost. Tehdejší titul pamatují brankářky Bezpalcová, Müllnerová, Kačka Dvořáková, Růčková a Janoušková. Ale kvalita v kádru zůstala, hráčky se posouvají. Mají dobré podmínky, hodně toho natrénují.

O interligový trůn jste připravili Michalovce. Co s nimi je?

Jsou silný klub a vždycky budou. Jen trošičku změnili filozofii, nechci říct po vzoru Mostu. Pustili všechny legionářky, co měli, nechali si jen ty naturalizované. I když nějaké z Balkánu vzali. My to také stavíme na českých a slovenských hráčkách, vnímáme to jako práci pro naši házenou. Michalovce se na tu cestu možná daly taky. Ale teď budou mít legislativní problémy. U nás můžeme hráče jakéhokoli sportu ještě platit na smlouvy, oni už mají výklad, že musí být v zaměstnaneckém poměru. Teď skončili Good Angels z Košic, basketbalový tým žen, protože jim stouply náklady o čtyřicet procent.

Vychází vám sázka na talenty, výrazně se prosazují i v áčku.

Máme neskutečné dorostenky, skoro bezkonkurenční. Nejlepší týmy v rámci poháru porážely o 25 gólů. Teď musíme zvládnout jejich přechod mezi ženy. Potenciál u nich je větší než u stávajících mladých, které většinou přišly do klubu v 18 až 21 letech. Pak už k nám holky chodily dřív. Na sportovním gymnáziu mají kvalitní tréninkové podmínky. U některých vidím omezení, že se s nimi takhle nepracovalo u nich v mládeži, u těchhle to odpadá.

Nebudete se s Michalovcemi přetahovat o nadějné hráčky?

Vždycky to je souboj. Když mladé oslovujeme, říkáme jim: Podívej se, kam se u nás vaše předchůdkyně posunuly, vždycky jsme sázeli na dobré trenéry, máme výborné zázemí, perfektní zdravotní starostlivost, hrajeme pravidelně evropské poháry, budeme se ještě zlepšovat. My hledáme typy hráček, které na sobě chtějí neskutečně dřít.

V Poháru EHF jste se dostali do základní skupiny a nebýt zranění, asi byste došli ještě dál.

Byli jsme dost daleko. Sen je stabilizovat se na téhle úrovni. A v dalších letech díky práci na mladých vytvořit ještě kvalitnější tým než teď.

Půjde to, když do ciziny mizejí esa Szarková a Jeřábková?

Odcházejí střelkyně, je to přirozený vývoj. Hráčky, které dodělají vysokou školu, se rozhodují, zda zůstanou v kombinaci házená – práce, nebo půjdou do zahraničí. Obě možnosti jsou relevantní, nemáme s tím vůbec žádný problém. Je to na rozhodnutí hráčky. Musíme je nahradit. Je tady Buchnerová, která má ohromný potenciál, Šípová taky. A přicházejí další, teď Alica Kostelná. V nějakém horizontu bychom se měli posouvat dál a dál. Vychováváme házenkářky už na světové úrovni.

Szarková se upsala Storhamaru. Šlo Norům konkurovat?

Chce se naučit jazyk, navíc interligu hraje už devět sezon. Její motivaci rozumím. Každá hráčka má i svůj osobní život. Nevím, jestli přerostla Most, odchází do klubu, který v Evropě nedošel tak daleko jako my. Ale je to super kvalitní tým.

A co Jeřábková? Ta po sezoně odejde do maďarského Érdu.

Dala nejvíc gólů na mistrovství světa z pole, když se nepočítají sedmičky. 22letá mostecká hráčka, wow! Je to něco úžasného. Samozřejmě zájem o ni byl ohromný. Szarková odešla po smlouvě, Markéta v ní měla výstupní klauzuli, za jakých podmínek může pryč. Jako jediná z týmu. Jsou to intence typu, že by to schramstlo většinu rozpočtu našeho klubu na odměny hráček a trenérů. Ale částku nezveřejníme.

Házená: finále žen Slavia – Most, dnes od 17.00

Most – Slavia, 19. května od 18.00

případně Most – Slavia, 20. května od 18.00



Kdo ještě bude končit?

Jsou další otazníky, Kačka Dvořáková, Tereza Chmelařová. Věk, mateřství. Možná Petra Maňáková by už taky chtěla rodinu, ale zase se vrátí po mateřské Lucka Mikulčíková. Vždycky se snažím holkám dostat do smlouvy a právníci mi to vždycky vyškrtnou, že když mají dlouhodobé zranění, ať při něm otěhotní. Budou při tom namáhat zcela jiné partie, než si léčí. Třeba když marodí s kolenem. Ale zatím mě vždycky poslaly někam. (smích)

Slovenský trenér Peter Dávid zůstává i pro další sezonu?

Ano, zůstává. Budeme s ním řešit spoustu věcí. Chci, abychom víc točili tým, hráli agresivněji, rychleji dopředu, tvrději, ve velkém tempu. Vyvinu na něj hodně silný tlak, aby byl v naší hře větší drajv. Filozofie je, že tady máme mladé hráčky a špičkového trenéra, tak se ukaž. Je výborný v individuální práci s házenkářkami, v obranném systému, i lidsky našemu klubu sedí.

Pokud získáte český titul, půjdete už do vysněné Ligy mistrů?

Musíme se rozhodnout. Myslíme si, že by nás tam mohli pustit. Máme už jinou pozici, vnímají nás jako opravdu evropský tým. Pomohlo tomu i to, jak se posunula česká reprezentace. A česká házená celkově. Když Most začínal na této úrovni před šesti lety, ceny hráček a jejich vnímání byly úplně jinde než teď. Most, ostatní ligové týmy a reprezentace přispěly k tomu, že dokážeme dát dohromady tým, který porazí silné Maďarky s nesrovnatelnou hráčskou základnou.