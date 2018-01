Jak udolat norského obra? Ani vteřinu nepolevit, ví kouč házenkářek Mostu

„Larvik je v házené obrovský pojem. V pohárových soutěžích se každý rok pohybuje velmi vysoko, i v naší skupině je nasazen jako číslo jedna a rozhodně patří k favoritům. Ačkoliv i v Larviku došlo v poslední době k určité obměně, stále se jedná o obrovsky kvalitní tým,“ říká o soupeři na klubovém webu trenér Černých andělů Peter Dávid.

Most vstoupil do skupinové fáze Poháru EHF nešťastnou porážkou 27:28 na půdě švédského Höörsu.

„Nešťastnější zápas už jsme snad ani odehrát nemohli. Soupeř poprvé vedl prakticky až v poslední minutě. Bohužel závěr ovlivnila řada nepříznivých okolností, ale je to sport, v němž neplatí žádná spravedlnost. Prostě lépe připravenému týmu štěstí nepřálo,“ žehral na osud mostecký kouč.

S Larvikem by to měl být úplně jiný zápas. „Švédky hrály velmi silovou házenou, naopak norská hra je založená na neskutečném pohybu a tahu na bránu. Bude to náročný zápas a určitě si všichni hodně zaběháme,“ očekává Dávid.

I proto se kouč bude snažit rozložit zátěž na více hráček. „Nejde jen o počet vstřelených branek, ale hlavně o silovou zátěž. Musíme vést tým velmi takticky, abychom v určité fázi zápasu takříkajíc nezhasli. Sami už jsme se přesvědčili, že tato utkání se hrají na šedesát minut v plném nasazení a nemůžeme si dovolit ani na vteřinu polevit!“

S Larvikem to jistě platí dvojnásob. Stačí se podívat na výčet jeho největších úspěchů z posledních let: vítěz Ligy mistrů (2011), finalista stejné soutěže (2013 a 2014), vítěz Poháru EHF (2005 a 2008). Sváteční bitva vypukne v mostecké hale v 18 hodin.