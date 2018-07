Chci nahánět Györ, vítěze Ligy mistrů, hlásí házenkářka Jeřábková

Sestru hokejového obránce Jakuba Jeřábka, nyní hráče Washingtonu v NHL, si už Most před pěti lety vzal z Plzně zraněnou.

„Ani teď pro mě není nic příjemného jít do nového klubu a mít před sebou půlrok pauzu. Že nejsem rozjetá a pojedu nanovo. Na jednu stranu to může být výhoda, že jsem odpočatá, na druhou stranu nevýhoda. Ale neudělám s tím nic. Když přišla nabídka, tak jsem ji vzala,“ podotkla; letos na jaře si pochroumala koleno.

22letá spojka se blýskla na sklonku minulého roku na mistrovství světa. Sázela gól za gólem, se 47 trefami byla ve střeleckém top ten a podepsala se pod senzační osmé místo. „Kdybych tam nebyla, možná by se přestup ani nekonal.“

Dříve, i díky zlatému mosteckému trenérovi Dušanu Polozovi, uvažovala o skandinávské cestě. Ale nakonec přehodnotila priority. „Chtěla jsem mít přijatelnou vzdálenost od rodiny a přítele. Takže jsem vybírala mezi Maďarskem a Německem. Nakonec to budu mít pět set kilometrů; není to úplně za rohem, ale nejsou to tisíce. Tohle mi přijde jako strop.“

Jeřábková touží po Lize mistrů, Érd by jí to mohl dopřát. „Jde o třetí celek maďarské ligy, nachází se za Györem a Ferencvárosem, které hrají Ligu mistrů. A můj nový klub má ambice a vizi je dostihnout. Což je pro mě motivací,“ těší se. „Chybí k tomu už jen krůček.“

Györ, zaměstnavatel další české reprezentantky Jany Knedlíkové, poslední dva ročníky Ligy mistrů dokonce vyhrál, což svědčí o kvalitě maďarské ligy. „Je to jedna z nejlepších evropských soutěží, navíc je i sledovaná. Je agresivní, silová, může mi to pomoct i v národním týmu.“

A co maďarština, jazyk, který láme jazyk? „Sama od sebe ji studovat nebudu, i když jsem si nějaká slovíčka hledala, abych byla v obraze. Ale stejně mi to asi nepomůže.“ Už loni Jeřábková uvažovala, že půjde z Mostu dál.

„Minulý rok mi přišla nabídka a rozhodovala jsem se. Ale nebyl to ten správný moment. Necítila jsem to tak, jak jsem to cítila letos,“ tvrdí Jeřábková. „V Érdu jsem profesionálka, můžu se soustředit jen na házenou.“ V Mostě sbírala české tituly, má i interligové zlato a pohárové triumfy.

„Nemůžu říct jediné křivé slovo. Hrála jsem evropské poháry, vyhrála interligu, to v žádném českém klubu není. Trenéři Dušan Poloz nebo Peter Dávid mě posunuli úplně jiným směrem. Když teď vidím u šestileté nevlastní dcerky, jak během roku házenkářsky v Písku vyrostla, tak asi i já za těch pět let v Mostě udělala pokrok. Jen sama na sobě to až tak nevidím.“ Ale v Érdu o něm dobře vědí.