Horák: Bylo vidět, že házenkářský svět chtěl dát Makedoncům šanci

„Stoprocentně je to takové zadostiučinění. Ještě když nám zvedli pasivitu na konci. Bylo vidět, jak se házenkářský svět snažil dát Makedoncům ještě šanci. Podařilo se nám je porazit na velké akci a teď už nám nemůže nikdo nic říct,“ citoval svazový web Horáka.

Slovinsko - Česko Sledujte od 16 hodin v podrobné on-line reportáži.

Český tým v posledních letech v zápasech s Makedonií několikrát poškodili rozhodčí a přísnější byli i tentokrát. Nejednotně posuzovali fauly, soupeři několikrát odpustili vyloučení a rozdílný metr měli při posuzování pasivity. Okamžitě ji signalizovali i v závěru, kdy do konce zbývalo pár sekund a národní celek vedl. Po uplynutí času pak ruští rozhodčí po poradě nad videem odpískali sedmičku, kterou ale český brankář Tomáš Mrkva chytil.

„Já si myslím, že někteří (spoluhráči) už byli zlomení, měli toho za sebou moc. Mně bylo jasné, že v nejhorším případě bychom brali jeden bod, a to po tom, co jsme byli o pět gólů vzadu a ten zápas otočili. Tak by nebyl důvod být zklamaný,“ řekl pětatřicetiletý Horák.

„Dali jsme do toho všechno a ať už by zápas dopadl jakkoliv, mohli bychom být na sebe i při remíze hrdí. Karma zaúřadovala a Ludva (Mrkva) k tomu. Makedonci si naplnili kalhoty a dali nám dva body,“ doplnil.

Mrkvovi při sedmičce proti Dejanu Manaskovovi věřil. „Jak jsem viděl, že na něj jde Manaskov, tak jsem tomu věřil. Ludva mu před tím vzal střelu nebo dvě a já jsem si proto taky myslel, že to chytí,“ řekl Horák. „Díval jsem se. Já jsem prostě věděl, že to pro nás dopadne dobře, ať už s bodem nebo se dvěma,“ doplnil.

Český celek ještě ve 43. minutě prohrával o pět branek, ale skvělým závěrem skóre otočil. „Věřil jsem. Makedoncům rychleji ubývaly síly, už tak tak přebíhali hřiště a byli na tom hůře než my. To nám dalo poslední impulz k tomu, abychom je dorazili,“ uvedl Horák.

Reprezentanti mají před závěrečným zápasem čtvrtfinálové fáze se Slovinskem naději na semifinále, což před startem turnaje vypadalo jako naprostá utopie. Potřebují zvítězit a doufat, že Německo zároveň bude remizovat se Španělskem.

„Musela by se stát spousta náhod a okolností. My už hrajeme nad svoje možnosti, sami jsme nepočítali, že tak daleko dojdeme a bude se někdo ptát, že máme možnost se dostat do semifinále. Stane se, co se stát má. Slovinsko je skvělé mužstvo, jsou schopni nás sežrat, přijde plná hala lidí. Popereme se s tím, dáme do toho všechno a už teď se nemáme za co stydět,“ dodal.