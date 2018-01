Házenkáři naháněli Chorvaty marně, z Eura si odvážejí šesté místo

Reprezentanti proti Chorvatsku nezachytili úvod a v poločase prohrávali už o šest branek. Po pauze se výrazně zlepšili, v závěru dokázali snížit na rozdíl jediné trefy a útočili na vyrovnání, ale bronzový medailista z minulého evropského šampionátu výhru udržel.

Navzdory porážce český celek, který na velké akci startoval poprvé od říjnového konce kariéry dlouholeté opory Filipa Jíchy, na turnaji v Chorvatsku vysoko překonal očekávání.

Po úvodním debaklu od Španělska porazil úřadující olympijské vítěze z Dánska a Maďarsko a poprvé od roku 2010 postoupil ze základní skupiny. V šestičlenné čtvrtfinálové skupině nejprve reprezentanti podlehli obhájci zlata Německu, poté porazili Makedonii a remizovali se Slovinskem.

Český kapitán Ondřej Zdráhala se proti Chorvatům blýskl 13 góly a je krůček od toho, aby se stal nejlepším střelcem šampionátu. Celkově na turnaji zaznamenal 55 tref a nejbližším pronásledovatelem, který ho ještě může z čela sesadit, je Dán Mikkel Hansen s 29 brankami.

„Pro nás je to pohádka, kterou žijeme. To, že jsme se dostali až do Záhřebu a můžeme být součástí této házenkářské elity, je pro nás něco neskutečného. Naši hráči nehrají v předních evropských klubech a dokázali vytvořit tým, který se ohromně semknul a ukázal, jak se má bojovat za svou vlast,“ citoval svazový web jednoho ze dvou českých trenérů Jana Filipa.

V české brance začal proti Chorvatům Martin Galia, který nastoupil k 32. utkání na evropských šampionátech a stal se historickým rekordmanem v počtu startů. Na rozdíl od předešlých zápasů se mu ale příliš nedařilo a ještě v úvodním dějství ho vystřídal Mrkva.

Reprezentanti před překvapivě prázdnou halou v Záhřebu začali proti zklamanému domácímu výběru, který toužil po zlatu, velmi ospale. Za celou první půli se jim nepovedlo dostat do takového tempa jako v minulých duelech.

„To nasazení není takové, musíme přidat 20 až 30 procent všichni,“ zlobil se Filip při oddychovém času, který si trenéři vzali už v osmé minutě. Jejich svěřenci se ale za celou první půli neprobrali a v pauze prohrávali 10:16.

„Zápas jsme prohráli v první půli, kdy jsme nehráli naši házenou a nedařilo se nám tak jako v předchozích zápasech,“ řekl Zdráhala. „Myslím, že nám nevyhovovala tahle kulisa. Nebyli tu fanoušci, překvapilo mě, že Chorvati svůj tým takhle zadupali. Myslím, že to bylo tou klidnou atmosférou, nedokázali jsme se do toho dostat,“ dodal obranář Jan Landa.

Až po přestávce hosté znatelně přidali a začali hrát s favoritem vyrovnanou partii. Mezi tyčemi se rozchytal Mrkva a deset minut před koncem snížil Kašpárek na 21:24.

Národní tým se vzepjal k velkému výkonu a Kašpárek v 58. minutě snížil na 26:27. Češi dohrávali bez vyloučeného Horáka, přesto se ještě jednou dokázali dotáhnout na rozdíl jedné branky a dokonce útočili na vyrovnání. Kašpárek však šest sekund před koncem z velké dálky přestřelil.

„Dostali jsme o poločase trochu kouř, potřebovali jsme probudit. Kluci v kabině správně řekli, že když hrajeme na 80 procent, nemáme šanci. Ale když hrajeme všichni na 100 procent, je úplně jedno, kdo proti nám stojí. V druhé půli jsme to ukázali. Jsem šťastný, že jsme ten turnaj zakončili takovým výsledkem, jen škoda, že to nedopadlo. Byl to kousek, abychom zápas minimálně prodloužili,“ řekl Landa.

Mistrovství Evropy házenkářů v Záhřebu

Zápas o 5. místo

Chorvatsko - Česko 28:27 (16:10)

Sestava a branky Česka: Galia, Mrkva - Zdráhala 13/5, Kašpárek 6, Kotrč 3, Horák a Šlachta po 2, Bečvář 1, Hrstka, Číp, Stehlík, Petrovský, Mubenzem, Zeman, Landa, Sviták.

Nejvíce branek Chorvatska: Horvat 10/4, Karačič 5. Rozhodčí: Raluy, Sabroso (oba Šp.). Sedmimetrové hody: 5/4 - 5/5. Vyloučení: 2:2.