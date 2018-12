ONLINE: Další výzva pro házenkářky. Na ME hrají s norskými obhájkyněmi

Trenér Jan Bašný tuší, že v utkání bude potřeba dát si pozor úplně na všechno, protože Norky hrají velmi rychle až strojově. Podle něj tým musí zabránit rychlým protiútokům úřadujících šampionek a vicemistryň světa.

ONLINE: Česko - Norsko Sledujte od 21.00 podrobnou online reportáž.

„Šance vyhrát je ale vždycky. Nemají tady Mörkovou, ne všechno si uhrávají v přípravách. V sobotu prohrály. To je ale i naše nevýhoda, protože kdyby prohrály i s námi, asi pojedou domů. A to by asi nerady,“ řekl Bašný novinářům.

K postupu do čtvrtfinálové skupiny potřebují české házenkářky vyhrát s Norskem, nebo ve středu s Německem. Rozhodla o tom pondělní výhra Rumunska nad Německem 29:24.