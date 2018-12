ONLINE: Házenkářky hrají s Němkami. Potřebují výhru a pomoc od Norska

Výběr Jana Bašného má ve skupině D na kontě porážky s Rumunskem a Norskem a ani případná výhra ve třetím utkání mu nemusí stačit na postup.

Pokud by totiž pak večerní duel ovládly Rumunky, které by tím s plným bodovým ziskem obsadily první místo ve skupině, měly by Norky, Němky a Češky po dvou bodech a o postupujících by rozhodlo skóre. A to mají Češky nejhorší kvůli vysoké porážce s Norskem, takže v tabulce by skončily poslední na jediném nepostupovém místě.