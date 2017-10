Karviná vyhecovaný duel proti házenkářům Kopřivnice zvládla

„Věděli jsme, že soupeře nemůžeme pustit do vedení, neboť by mu ještě více stouplo sebevědomí,“ upozornil karvinský trenér Marek Michalisko.

Přesto domácí dotahovali dvoubrankovou ztrátu. „Naštěstí jsme stav brzo otočili. Rozhodla naše obrana a tvrdost, ale tři vyloučení byla úplně zbytečná, dvě od Zbránka, který po třetím dostal červenou kartu,“ dodal Michalisko.

„Po tom, co jsme vedli, přišla nějaká vyloučení a Karvinští nám odskočili na tři čtyři branky a vedení si už udržovali,“ řekl kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

Kopřivničtí se na rozdíl od Karvinských nechali rozhodit některými spornými verdikty sudích a těžce se probíjeli domácí obranou.

„Ta prohra není žádná tragédie,“ uvedl Veřmiřovský. „Mančaft, který Karviná má, je špičkový. Oproti nám mají pětinásobný rozpočet. Až na výjimky to jsou profíci, takže trénují dvojnásobek toho, co my. Ten rozdíl musí být vidět. K tomu mají zkušené hráče, což se ukázalo v krizových situacích. Ty se my učíme zvládat. Naši kluci potřebují desetkrát něco zkazit, aby začali hrát dobře.“

Kopřivničtí porážkou přišli o vedení v soutěži. „Utkání bylo vyhecované. Vždyť hrál první s... Karvinou,“ usmál se karvinský Michal Brůna. „Celých šedesát minut jsme ale soupeře tlačili. Papírově máme určitě kvalitnější mužstvo, ale Luba Veřmiřovský dělá v Kopřivnici s těmi mladými dobrou práci.“