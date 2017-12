Kopřivnický křídelník Hanus: Na výsledcích se odráží i dobrá pohoda

„Nechci, aby to vyznělo špatně vůči bývalému vedení, ale trenér Luba Veřmiřovský přišel s novým systémem hry, který nám sedí více než ten předešlý,“ řekl Jan Hanus.

Takže to je ta hlavní změna?

Ta největší je v tom, že máme dobrou partu. Na našich výsledcích se odráží i dobrá pohoda, atmosféra v šatně. Bojujeme jako tým.

Dříve jste takovou partu neměli? Vždyť váš tým se téměř nezměnil?

Ještě více jsme se stmelili i s trenérem, s asistentem Jirkou Gřesem a také s vedením. Máme k sobě blíže, než jsme mívali. Je to uvolněnější, hrajeme s klidnou hlavou, nic nás netlačí.

Mluvil jste o změně systému. V čem je jiný?

Mimo jiné jsme začali hrát vysunutou agresivní obranu. Tu jsme změnili a v útoku využíváme nové signály. Ty soupeři neznali, takže tím jsme je trápili, ale uvidíme, zda to bude pokračovat i ve druhé půlce sezony.

Čekáte, že vaši hru protivníci přečtou?

Těžko říct, ale my budeme hrát furt svoje. Teď hlavně musíme zvládnout odvetu Českého poháru (ve středu doma s Novým Veselím - pozn. red.) a postoupit do Final Four.

Trenér Veřmiřovský říkal, že se nyní zaměříte na zlepšení koncovek zápasů. Souhlasíte, že jste v nich ztráceli?

Jasně, to je pravda. My jsme se vždy zalekli, že můžeme vyhrát třeba nad takovým týmem, jako je Zubří. Dříve jsme dělali mládežnické chyby, což nás stálo body. Pokud na tom zapracujeme a budeme poslední minuty dohrávat s klidnou hlavou, bude to zase lepší.

Dá se říct, že vám během minulých třinácti kol narostlo sebevědomí?

To ani ne. My jdeme do každého zápasu s pokorou, s respektem...

... Nemyslel jsem přehnané sebevědomí, že byste si najednou mysleli, že každého přejedete, ale že si více věříte, že už nejste tak bázliví.

V tom případě ano. Vidíme, že náš nový styl hry funguje, a věříme mu. To nám dříve trochu chybělo, takže nám zápasy nevycházely, hodně nám jich uteklo. Nevěřili jsme si.

Kam to v této sezoně můžete dotáhnout?

Přál bych si, abychom konečně po letech hráli play-off. Ale i postup v poháru mezi nejlepší čtyři celky by byl pro Kopřivnici úspěchem. Lidé ve městě by si zase mohli házené více všímat.