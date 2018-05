Házenkářští šampioni z Karviné: S titulem jsme o rok předběhli náš cíl

Úspěch karvinských házenkářů přišel dříve, než v klubu očekávali. „S titulem jsme o rok předběhli náš cíl,“ přiznal trenér Marek Michalisko. „Měli jsme vizi pro další sezony, ale vyšlo to už nyní, což je příjemný bonus.“

Před touto sezonou si Karvinští přáli skončit do pátého místa. „Přišli sice zkušení hráči Michal Brůna a Nemanja Marjanovič, ale jinak máme pět šest mladých kluků, kteří neměli medaili ani v mládeži,“ upozornil prezident klubu Roman Mucha. „Říkali jsme si tak, že jakákoliv medaile by byla obrovský úspěch. Že vyhrajeme, nepředpokládal vůbec nikdo.“ Čím to bylo? Slabší konkurencí?

„To ne,“ namítl Mucha. „Vše se sešlo - dobrá parta, dobří lidé. Před časem jsme omladili vedení. Je tady skromný pracovitý trenér.“

O postu kouče se přitom po minulé sezoně hodně spekulovalo, jelikož Michalisko má jen licenci B. Nakonec zůstal, byť klub musel platit pokutu. „Stálo nás to asi třicet tisíc korun,“ připustil Roman Mucha. „S Markem máme dohodu, že si potřebnou licenci dodělá. Ostatně potřebuje dokončit závěrečnou práci, což by už neměl být problém.“

Navíc, jak Mucha uvedl, Karvinští se čtyřiačtyřicetiletým Michaliskem počítají dlouhodobě.

„Je to euforie,“ řekl kouč po triumfu. Odmítl, že by titul byl „jen“ dílem nějakého štěstí. „Je to výsledek celoroční tvrdé práce nejen samotného mužstva, ale celého klubu. Všech, kdo nám vytvářejí potřebné zázemí. A nerad bych zapomněl na velkou podporu našich skvělých fanoušků.“

Šampioni ukázali, že v sobě mají i velkou psychickou sílu, protože finále bylo nesmírně vyrovnané. Vždyť tři ze čtyř zápasů skončily rozdílem jediného gólu - 30:24, 32:31, 29:30 a 30:29!

„Proměněné šance, průrazy, clony, zisk balónu. Šlo o drobnosti, které rozhodovaly,“ uvedl Marek Michalisko. „Finále bylo obrovsky vypjaté. Tvrdé, dramatické, vyrovnané.“

Jak se mužstvo změní Zabudovávat do týmu další mladé házenkáře je záměrem šéfů Karviné. „Chceme stavět na našich odchovancích, jak tomu bylo v minulosti, a proto usilujeme také o vytvoření házenkářské akademie,“ řekl prezident klubu Roman Mucha, který už tuší, jak se mužstvo po této sezoně změní. „Brůna a Marjanovič zůstávají a chceme tým ještě zkvalitnit. Sezonu jsme odehráli bez leváka na spojce a toho jsme už podepsali, ale ještě ho nechci jmenovat.“

Karvinským v něm jako v celém play off vyšla sázka na hru bez brankáře, se dvěma pivoty v útoku. „Není to nic mimořádného, nic nového jsme neobjevili. Nějakou dobu se tak ve světě už hraje. My jsme to zařadili do našeho herního rejstříku a šlo nám to,“ řekl trenér Michalisko.

„Na tom jsme postavili naši hru. Byl to od trenéra super tah,“ prohlásil Michal Brůna. „My nemáme tak zkušené hráče jako Plzeň. Ta má kluky, kteří už mají něco za sebou, vždyť byli počtvrté v řadě ve finále. Naši hráči před tím bojovali spíše jen o záchranu. Také proto jsme se rozhodli útočit v sedmi. V šesti bychom nebyli tak silní, protože nemáme střelce z dálky.“

Brůna dodal, že sedm hráčů v útoku se brání jen těžce. „Když máte dva super pivoty, tak soupeř nemá šanci. My máme jednoho velice kvalitního a i ten druhý odvedl své,“ uvedl.

„V pondělí jsme ještě slavili, ale od středy už začínáme novou sezonu...“ prohlásil prezident Mucha s tím, že vedení klubu zvažuje start v evropských pohárech.