Kouč frýdecko-místeckých házenkářů Kekrt: Úroveň špičkových týmů je nižší

Po podzimu bylo mužstvo vedené předsedou klubu Lubomírem Kavkou předposlední. Proto šéfové klubu v lednu přivedli zkušeného kouče Jiřího Kekrta, přestože minulé tři roky netrénoval.

Co vás vedlo k návratu na trenérský post?

Nechci o tom mluvit. Zkrátka jsme se dohodli. Jsem tady a přebral jsem plnou zodpovědnost. Pořád je otázka, jestli je to dobře, nebo není. To ukáže čas.

Několikrát jste uvedl, že mužstvo má velké nedostatky v proměňování šancí. Co dál vás trápí?

Nejsem spokojený s výkony brankářů, i když v Novém Veselí to bylo o poznání lepší. Vít Pyško chytil pět sedmiček. Ale v Brně (30:32) nás gólmani nepodrželi a doma s Hranicemi (31:30) jsme v prvním poločase dostali osmnáct branek, což je hrozně moc. Můžu jenom doufat, že jejich výkony budou mít vzestupnou tendenci.

S jakým umístěním byste byl spokojený po skončení základní části?

Pokud začneme být v útoku efektivnější, zlepšíme hru v obraně a začnou lépe chytat brankáři, rozhodně nebudeme mít problémy jako nyní. Chtěl bych přesvědčit hráče, aby si uvědomili, že jejich schopnosti a kvality jsou jiné, že by se měli pohybovat výše než dosud.

I když jste tři roky netrénoval, určitě jste sledoval zápasy Frýdku- Místku. Čím si vysvětlujete propad v této sezoně?

Je to i tím, že je mezi družstvy namočenými do play-out. Kterékoli sice může hrát play-off, ale v horším případě i sestoupit. Velikou roli hraje psychický tlak. Ten na mužstvo určitě nebyl tak velký, když se pohybovalo ve středu tabulky.

Ve Frýdku-Místku jste už působil. Tenkrát jste k družstvu taky přišel, když bojovalo o záchranu...

Musím zdůraznit, že současný celek je o dva kvalitativní stupně lepší než ten, ke kterému jsem nastupoval před těmi pěti lety. Když se zlepšíme ve věcech, které jsem už zmiňoval, budeme na tom podstatně lépe.

Jak se extraliga změnila za dobu, co jste netrénoval?

Úroveň špičkových družstev je nižší, než bývala. Hodně celků je průměrných. Nemělo by se stávat, že Zubří je po dvou třetinách v čele soutěže, a přesto prohraje ve Strakonicích. Liga je nesmírně vyrovnaná. Nejsou v ní úplní outsideři jako dříve. Rozdíly ve výkonech jednotlivých družstev byly podstatně větší než nyní.