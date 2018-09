Těžká prověrka na úvod. Házenkáři Jičína přivítají obhájce titulu

Svěřenci trenérů Petra Mašáta a Aleše Babáka vstoupí do nadcházejícího ročníku nejvyšší soutěže s několika změnami v kádru. Tým Jičína před sezonou opustili Jiří Vítek a Radek Král, kteří se rozhodli ukončit svou aktivní hráčskou kariéru, působení v týmu dočasně přerušili i Dominik Čurda a Lukáš Rychna. Spolupráci pak Ronal neprodloužil s Mateuszem Wolskim, což byl historicky první cizinec v dresu východočeského klubu.

Naopak kádr doplnili spojka Martin Kovařík a křídelník Jiří Kostelecký, kteří do Jičína přicházejí na limitovaný přestup ze Zruče nad Sázavou a Třeboně poté, co loni působili v Chodově. Poslední posilou je Jiří Dolejší, který přišel z Nového Veselí. Jičín bude chtít navázat na loňskou sezonu, kdy skončil na šestém místě extraligy.

Navíc ve čtvrtfinále play off potrápil právě Karvinou, když s ní sehrál tři vyrovnané zápasy. Že to ale bude mít už dnes velmi složité, naznačuje posílení soupeřova týmu i jeho myšlenky na obhajobu titulu. Karviná se musela vyrovnat s odchody Slavomíra a Tomáše Mlotkových. Do týmu však přišli Radim Chudoba a Ivan Stojanovič.

„Další posily nejsou. Budeme hrát s kádrem, jaký máme, s kluky, kteří letos vybojovali titul,“ nechal se slyšet trenér Karviné Michal Michalisko. Jeho svěřenci přijedou do Jičína jako favorité, ale rozhodně to tam jednoduché mít nebudou.

Ronalu totiž vyšla příprava nad očekávání. Dařilo se především v domácím turnaji s názvem Zepos cup. Ten doplněný Jičín v nadupané mezinárodní konkurenci dokázal vyhrát a ukázal svůj potenciál.

„Věřím v to, že se nám podaří navázat na kvalitní výkony z přípravných zápasů, ve kterých jsme získali herní sebevědomí, které bychom si rádi přenesli i do tohoto zápasu. Rozhodně budeme chtít soupeře potrápit a v prvním mistrovském zápase sezóny bodovat,“ řekl trenér Jičína Petr Mašát.

O síle soupeře však nepochybuje a ví, že v utkání bude jasným favoritem. „Vzhledem k tomu, že přijede silný soupeř a dle mého názoru aspirant na titul i v nadcházejícím ročníku, očekávám atraktivní házenou,“zve diváky Mašát.