Hrát doma i v neděli, zní úkol házenkářů Jičína před bitvou s Karvinou

Jičín nedokázal v Karviné vybojovat ani jeden bod, ale k překvapení neměl daleko, když po základní části druhý tým řádně potrápil. „Především druhé utkání, ve kterém jsme bojovali až do samotného konce o vítězství, nás mrzí,“ připomněl těsnou prohru 26:28 Jičína v druhém duelu série trenér Petr Mašát.

Jeho tým ukázal, že se spolufavoritem na mistrovský titul může hrát vyrovnaně. „Myslím, že nás na začátku trochu podcenili. Teď soudím, že k nám pojedou z mnohem větším respektem,“ uvedl gólman Ronalu Filip Veverka.

Jičínu se na palubovce soupeře dařila hra v obraně, ale už po několikáté nezvládl koncovku. Neproměnil totiž svoje stoprocentní šance, naopak Karviná ukázala větší zkušenost. „Je to problém celé letošní sezony. My hrajeme dobře téměř až do konce, ale v závěru nejsme schopní se prosadit,“ připomíná Veverka.

Největší pozor si Jičínští budou muset dát na Michala Brůnu, který řídí karvinské útoky, a na Marka Monczka, což je čtvrtý nejlepší střelec základní části soutěže.

Jičín se naopak spoléhá na svého tahouna Ondřeje Šulce. Tomu se v Karviné dařilo v obou utkáních, dohromady zaznamenal 15 branek, navíc v druhém zápase byl nejlepším hráčem na palubovce a trefil se rovnou desetkrát. Pro něj je to speciální zápasová série i proto, že v Karviné dlouho působil, zahrál si zde Ligu mistrů a nastartoval svoji skvělou zahraniční kariéru.

„Doufám, že lidi dorazí a pomůžou nám protáhnout sérii. Mohli by vidět i případné druhé utkání na domácí palubovce,“ věří Veverka.

Případné čtvrté utkání by se hrálo v Jičíně zítra rovněž v 18 hodin, to je ale podmíněno výhrou Ronalu. „Náš cíl je představit se před domácím publikem i v neděli. Věřím, že pokud budeme dodržovat určitý systém, povede se nám vyhrát a Karvinou ještě potrápíme,“ neztrácí optimismus ani Mašát.