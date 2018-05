Jičín těžkou odvetu v Kopřivnici zvládl. Trenér si teď přeje Duklu

Ronal svoji cestu za postupem do dvojutkání o páté místo načal v domácím prostředí, kde svého soka porazil 31:24.

„Doma jsme zahráli velmi dobře a to byl klíčový moment k postupu. Sice jsme vedli i větším rozdílem, ale výsledný rozdíl sedmi branek byl komfortní,“ uvedl trenér Jičína Petr Mašát.

Jeho svěřenci dokázali skvěle bojovat i v neoblíbené hale v Kopřivnici, kde houževnatého soupeře nakonec dokázali přehrát.

Sice o poločase o čtyři branky prohrávali a tím se jejich náskok ztenčil na pouhé tři branky, ale v druhé půli předvedli Jičínští týmový a bojovný výkon, dotáhli se na rozdíl jediné branky, což se jim dařilo udržovat. Poprvé se do vedení dokázali dostat v 48. minutě. Na to ještě domácí hráči dokázali zareagovat, ale zásluhou Milka, Matuly a Rychny to byl Jičín, který dotáhl zápas do vítězného konce.

„Kluci určitě zaslouží uznání. Nenechali se zlomit, když jsme prohrávali, ale dokázali se dotáhnout zpět. Navíc v Kopřivnici, kde se hraje velmi těžko,“ řekl Mašát.

Jičín teď bude čekat na svého soupeře v souboji o páté místo. Po prvním utkání mezi Lovosicemi a pražskou Duklou to zatím vypadá na Duklu, která na palubovce svého soupeře dokázala vyhrát 31:27. Dukla by byla vzhledem k vzdálenosti pro Jičín lepší. Navíc se mu na ni v letošní sezoně celkem daří, dvakrát na domácí palubovce ji dokázal porazit. Protivníka bude znát Jičín v sobotu, kdy se v Praze hraje od 16.30 odvetné utkání.

„Já už jsem říkal před play off, že jsou pro nás lepší soupeři z Čech. Tak doufám, že postoupí Dukla a že si to s ní rozdáme o páté místo,“ předpokládá Mašát.