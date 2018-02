Olomoucké házenkářky udolaly snaživý Trenčín, jsou šesté

„Nedokázali jsme zopakovat výkon z minulého týdne. Ale i takové zápasy jsou a jsem rád, že jsme ho zvládli a máme důležité dva body,“ oddechl si olomoucký trenér Jan Hegar.

Olomoucká Zora se s Trenčínem, který dosud vyhrál jen dva zápasy, nečekaně nadřela. Mladá sestava Slovenek vzdorovala až do poslední vteřiny.

„Hráli na hranici svých schopností, zato my jsme byli nekoncentrovaní. Vázla nám obranná činnost na dvojkách i na střední obranné dvojici, a především jsme byli velice nedůrazní v zakončení,“ všiml si Hegar.

Věří, že v týmu je daleko větší potenciál, než zatím v sezoně ukazuje. „Od hráček ze základní sestavy typu Kubáčková a Gajdošíková bych očekával mnohem větší tlak a přínos pro družstvo. Bylo by na čase, kdyby se některé hráčky probudily a hrály s důrazem, který po nich chceme,“ říká na rovinu.

Olomouc je každoročně na pomezí play-off, kam z mezinárodní interligy postoupí čtyři nejlepší české týmy. Most se Slavií mají bezpečný náskok, o další dvě místa se kromě Zory hlásí i Veselí a Poruba.

„Pořád jsme ve hře, ale musíme vyhrát se soupeři, kteří jsou momentálně pod námi, plus porazit i Veselí. Pokud by se nám navrch povedlo přivézt jeden dva body od někoho se soupeřů Most, Slavie, Šala a Michalovce, byla by šance velice reálná. Ale nejprve musíme bodovat v Písku a doma porazit Veselí,“ má jasno Hegar.