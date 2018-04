Házenkářky Mostu uťaly nadvládu Michalovců a slaví interligový titul

„Fantastický pocit. S tímhle zlatem jsme ani nepočítali, nebylo naší prioritou. Ale když se šance naskytla, proč ne. Úspěch je to perfektní, zvlášť s přihlédnutím k obrovským výpadkům dlouhodobě zraněných hráček,“ uvedl trenér Peter Dávid, který Černé anděly letos dotáhl už k triumfu v Českém poháru a do skupinové fáze Poháru EHF. Chybí už jen český titul.

Pohár pro dominátora interligy dostane Most až po čtvrtečním zápase s pražskou Slavií, posledním v základní části. „Musím říct, že po tomhle titulu jsem osobně hodně toužil. Má obrovskou váhu. Získal jsem v interlize bronz, stříbro, zlato chybělo. Už i ono bude ve skříňce,“ zaradoval se slovenský expert. „Družstvo se během sezony semklo a podávalo týmové výkony.“

Most na interligové prvenství dosáhl poprvé od roku 2013, kdy vyhrál pod koučem Dušanem Polozem téměř vše, co se dalo - včetně evropského Challenge Cupu. „Těžko porovnávat oba zlaté týmy, letošní je hodně omlazený. Tehdy to byla totální euforie, i letos je to hezké, mlaďošky si to osahají, procítí titul s námy.

Dobře se zapracovaly, krásně se do týmu hodí,“ pochvaluje si spojka Petra Maňáková, která první česko-slovenský úspěch zažila ještě coby Růčková. „V dalších sezonách jsme si to buď pokazily samy, nebo nám to prostě ufrnklo.“

Skončit nad Michalovcemi, perlou slovenské házené, je prestižní. „Letos jim sezona celkově moc nevyšla, to nám pomohlo. Odchází jim trenér, možná to tam skřípe, ale není lehké pořád obhajovat. Letos jsme prostě byly lepší,“ raduje se Maňáková.

Do českého play off by Mostu už mohly pomoct po dlouhodobých zraněních Markéta Jeřábková a Michaela Borovská, dvě tahounky.

Výsledky 25. kola interligy házenkářek Poruba - Michalovce 27:28 (13:16)

Nejvíce branek: Polášková 6/1, Desortová 5/2, Minarčíková a Andrýsková po 4 - Rebičová 6, Holešová a Filková-Trehubová po 5. Bánovce nad Bebravou - Slavia Praha 19:39 (9:19)

Nejvíce branek: Michnová 5/2, Matušincová a Srncová po 4 - Galušková 8/1, Jačková 6, Pokorná 6/1. Most - Olomouc 31:23 (15:9)

Nejvíce branek: Szarková 8/1, Maňáková a Zachová po 5, Kovářová 5/2 - Salčáková 5, Jansová 5/1, Gajdošíková 4. Hodonín - Písek 31:31 (16:14)

Nejvíce branek: Patrnčiaková 11/3, Tóthová 6, Pospíšilová 5 - Kubišová a Šelaisová po 5, Michková 3, Hauserová 3/2.