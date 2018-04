Hranický házenkář Tůma: Cíl jsme nesplnili, aspoň záchrana je blízko

Před posledním kolem jste měli ještě teoretickou šanci, jenže i ta padla po porážce v Novém Veselí 25:26. Doufali jste v zázrak?

Už dříve jsme věděli, že jen výhra nad Brnem nám zajistí, že budeme mít boj o postup do play off ve svých rukách. Bohužel jsme tehdy uhráli jen bod za remízu a bylo nám jasné, že to není jen o nás a že ani výhra v Novém Veselí nám nedá jistotu postupu.

Ovlivnilo vás to?

Ani ne, všichni jsme věděli, že to bude těžké v každém případě. Nesvazovalo nás to, hráli jsme, na co jsme měli. Mohli jsme vyhrát, zápas byl otevřený celou dobu, skóre se přelévalo a vyhrál šťastnější.

Předsezonní cíl je v Hranicích tradičně play off. Jak jste strávili, že se to nepodařilo?

Cíl byl opravdu v play off. Přišli noví hráči, udělali jsme pro to všechno, ale splnit jsme ho nedokázali. Uvidíme, co bude dál. Čeká nás skupina o záchranu.

Do osmičky vám chyběly dva tři body. Kde jste je poztráceli?

Zápasů bylo v průběhu roku strašně moc. Mrzí mě oba souboje s Frýdkem-Místkem prohrané o jeden gól. Utkání v Kopřivnici jsme prohráli z poslední devítky. Bylo jich hodně. A jak se to posbíralo za celý rok, bohužel to nevyšlo.

S čím vyhlížíte boj o záchranu?

Poslední čtyřka hraje každý s každým doma a venku. Vzhledem k náskoku sedmi bodů na poslední Strakonice je jistota záchrany blízko. Nevím, co by se muselo stát, abychom skončili poslední.

Ovlivní letošní neúspěch příští sezonu?

To ještě nikdo neví, záleží na vedení klubu. Mám ještě smlouvu na rok, takže pokud bude zájem, tak budu ještě rok hrát v Hranicích. Jak jsou na tom ostatní hráči, ale nevím. Před sezonou přišlo hodně kluků z Litovle, ta se ale bude vracet do extraligy a nevím, jestli se někteří nebudou chtít vrátit. Dá se však čekat, že nějaké změny nastanou.