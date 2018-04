Jícha chystá rozlučku snů: plný zimák v Plzni a všechny hvězdy světa

Pro házenkářské fajnšmekry povinnost, pro nezaujaté diváky velký tahák. Majitelé olympijských titulů, vítězové Ligy mistrů, šampioni každým coulem. A do jednoho ti, k nimž má 35letý plzeňský rodák osobní vztah.



„Thierry Omeyer, nejúspěšnější házenkář všech dob. Daniel Narcisse. Gudjon Valur Sigurdsson. Stefan Lövgren, můj velký mentor. Peter Gentzel. Börge Lund. Kluci z Barcelony,“ jmenuje Jícha jen některé.

Unikátní francouzský gólman, který by pro výhru udělal cokoli. Jeho kamarád a „letec“, jeden z nejlepších atletů házené vůbec. Islandský stroj na góly. Švédské ztělesnění lídra. Přeslavný gólman ze stejné země. Norský potetovaný svéráz... Tihle všichni a mnozí další vyběhnou v sobotu 16. června 2018 na hrací plochu na zimním stadionu Škody. Mimořádné prostředí pro mimořádnou akci. Pro uctění mimořádného Čecha.

Jíchova exhibice V sobotu 16. června 2018 na zimním stadionu v Plzni. Vstupenky pro dospělé budou stát 120 a 180 korun, pro děti a důchodce 60 a 90 korun. K dostání jsou na webu www.sazkaticket.cz.



Jícha poslední roky v Barceloně spíš dohrával, zdraví bylo proti; dvojnásobný vítěz Ligy mistrů a nejlepší házenkář světa za rok 2010 měl tělo příliš dotlučené. Loni v říjnu řekl: Dost už.

„Rozhodnutí jsem udělal rychle, pro sebe si to uzavřel. Ale plno lidi mi dávalo červíčka do hlavy, že bych se měl rozloučit a zakončit celou kariéru i pro fanoušky, rodinu, přátele,“ líčí. „Jsem patriot, byl jsem u primátora Plzně na radnici a i městu by to přišlo milé zakončit všechno právě tam. Pak to šlo relativně rychle.“

První test? Jícha obeslal asi patnáct vzácných spoluhráčů - a slyšel pokaždé stejnou odpověď. „Měl jsem trochu strach, jestli opravdu přijedou, vždyť je to první víkend házenkářské dovolené. A oni do jednoho řekli ano. Hrozně mě to zahřálo, byl to impulz,“ přiznává.

Na koho se těšit? První tým má tvořit jádro THW Kiel, německého giganta a Jíchova osudového klubu. „Kostra bude z roku 2012, kdy jsme v bundeslize neztratili ani bod a vyhráli Ligu mistrů,“ přibližuje. „Druhá větev bude španělská, z Barcelony. Plus samozřejmě doplněno o další. Pro diváky je házená mnohem atraktivnější, když jste sehraní. To pak vypadá a chutná líp.“

Na tomto netradičním modelu by si opravdu diváci „pošmáknout“ měli. A Jícha má smělý cíl.

„Věřím, že si lidi cestu na zimák najdou, že bude plno,“ vyhlíží vyprodané tribuny. „Vím, že několik desítek či stovek fanoušků určitě dorazí i z Německa. I když takové rozlučky nejsou pro Česko typické, jsem optimista.“

Pro Jíchu to bude konec času odpočinku: od nové sezony se stane asistentem kouče v Kielu a velkoklub od ročníku 2019-20 převezme jako hlavní trenér.

„Je to skvělé období; kdybych říkal něco jiného, kecal bych,“ usměje se legenda nejen české házené. „Extrémně si užívám to, že můžu spát doma a být s dětmi. Zvykly se, což je dvousečné, protože v létě do toho kolotoče skočím znovu. Strašně se na to těším, ale zároveň si tenhle rok užívám, co to jde.“

Vrcholem všeho pak má být blížící se exhibice na zimním stadionu.

„Půlroku jsem nic nedělal, až teď jsem začal trénovat,“ vypráví. „Hodně jezdím na kole, plavu, snažím se cvičit. Předtím jsem dělal machra a říkal, že až skončím, nebudu sportovat vůbec - ale baví mě to, je to příjemné. A hlavně chci být připravený. Proti aktivním klukům bych jinak neměl šanci.“

Což bylo Jíchovi vždycky proti vůli. V bojích o poháry a tituly - i nyní, při jeho velkém házenkářském sbohem.