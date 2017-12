Vánoce budou příjemnější, libuje si plzeňský házenkář Poloz

„Osobně už jsem obavy o výsledek měl. Naštěstí jsme do toho po tom ´tajmu´ vletěli a zase jim odskočili. Ty tři proměněné útoky za sebou byly klíčové, uklidnili jsme se,“ popisoval třiadvacetiletý David Poloz po domácím vítězství 26:22.

To Plzeň před zimní pauzou posunulo do čela extraligové tabulky.

Za stavu 22:19 jste proměnil sedmimetrový hod. Předtím jste tři zahodili, byl jste hodně nervózní?

Už dříve mi přišel pokyn z lavičky, že na tu další půjdu já, ať se připravím. A chtěl jsem na ni jít, věřil jsem si. Měl jsem něco předem nachystaného, čekal jsem, co udělá gólman a pak jsem to hodil mezi nohy, na plánované místo.

A vzápětí vás Stehlík poslal do trháku. Byly to zlomové akce?

Prostě to tak vyšlo. Bylo důležité, že jsme tyhle šance proměnili.

Dlouho to vypadalo na pohodový zápas, v první půli jste soupeře jasně předčili.

My jsme do utkání vstoupili velice dobře. Chtěli jsme potvrdit, že na domácím hřišti jsme silní a tady neradi prohráváme. Dařilo se nám, jenže druhý poločas přinesl úplný opak. Nakonec jsme rádi, že z toho vůbec byly dva body.

Co se s týmem stalo? Vedli jste 19:10, pak za dalších deset minut vstřelili jediný gól...

Nevím. I v kabině o poločase jsme si připomínali, že nic není rozhodnuté, že musíme dál hrát naplno. My jsme si ty šance i dál vytvářeli, ale koncovka byla špatná a jejich gólman Víťa Schams ve druhé půli podal výborný výkon.

U Karla Šmída to bylo naopak, že? V první půli chytal skvěle, pak už moc zákroků neměl.

Každopádně nám moc pomohlo, jak nás Kája podržel v prvním poločase. Rychle jsme se uklidnili, vytvořili si velký náskok. Těžko říct, co se pak stalo. Asi jsme i my polevili v obraně, k tomu se Šmíďákovi přestalo dařit.

Nakonec jste to zvládli a poskočili na první příčku tabulky. Je to pro tým malý vánoční dárek?

Potěší, že tam jsme. Vánoce budou určitě příjemnější. A věřím, že to pro nás na jaře bude výhoda.

Ve čtvrtek vás ještě čeká domácí odveta čtvrtfinále proti Jičínu, k dobru máte jednobrankový náskok. Věříte v postup?

Půjdeme do toho naplno. A když k tomu přistoupíme jako v první půli proti Veselí, uspějeme.