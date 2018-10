Galia už proti Finům chytal jako mladík. Teď se nezříká role favorita

Finsko se jeví jako nejslabší ze čtyřčlenné skupiny, nebo to vidíte jinak?

Já bych je nepodceňoval. Je to soupeř, který může překvapit. Kvalifikaci o minulé Euro zahájili výhrou v Rakousku. Rozhodně nic nepodceníme, je to první zápas, chceme začít výhrou.

Co v tuhle chvíli víte o soupeři?

Pár hráčů si pamatuji, v Poháru EHF jsem si se Zabrze před dvěma lety zahrál proti finskému týmu. Jsou rychlí, mají výborné levé křídlo.

Jak probíhá speciální příprava gólmanů? Soustředíte se speciálně na některé hráče?

Máme vždycky nastříhané video jejich střelců, s Tomášem Mrkvou a trenérem gólmanů se na to vždycky v přípravě koukneme, tak hodinku. Já si dám pak ještě tak půlhodinku v den zápasu, abych si to osvěžil.

V červnové baráži v Plzni proti Rusku jste kvůli zdravotním problémům chyběl. Teď už je všechno v pořádku?

Jojo, v polské lize jsem odchytal za Zabrze poslední dva zápasy a cítím se připravený na sto procent. Chci pomoci národnímu týmu.

Finský tým hraje Ligu mistrů Přestože finská házená nemá v Evropě takový zvuk, je potřeba s ní počítat. „Není to až tak známý soupeř, ale Finové mají tým v Lize mistrů,“ připomíná reprezentační kouč Jan Filip klubový úspěch Riihimäen Cocks, který už ve skupině získal i dva body za remízy s Ademarem Leon a Wacker Thun. „Oni tam sice hrají většinou cizinci, ale mají i pár Finů,“ upozorňuje, že ve středu nelze nic podcenit. Zatímco Češi se sešli až v pondělí odpoledne, soupeř má za sebou soustředění a po dvou přátelských zápasech s Faerskými ostrovy a Japonskem. „Máme i video z jejich kvalifikačních zápasů se Slovenskem. Praktikují klasický skandinávský styl házené, i když nedosahují úrovně jako Švédové nebo Dánové,“ doplnil Jan Filip, který si také před 17 lety proti Finům zahrál.

Když jsem pátral, kdy naposledy hrálo Česko proti Finsku, zjistil jsem, že v roce 2001 v Karviné s vámi v brance. Vzpomenete si ještě na ten zápas?

(usměje se) Ano, to bylo na začátku mojí kariéry. A myslím, že jsme nevyhráli moc vysokým rozdílem...

Bylo to 29:21, ale předtím ve Finsku jste dokonce prohráli 18:22.

To si také pamatuju. Hrálo se to v obrovské hokejové hale a nepřišlo moc lidí. Byly to těžké zápasy.

Podobné to čekáte i teď v Plzni?

Dneska je v Evropě na reprezentační úrovni málo lehkých zápasů. Každý tým má tři čtyři špičkové hráče. Každý zápas je důležitý, jde o postup na mistrovství Evropy.

Vy hrajete o Euro 2020 ještě s Bosnou a Hercegovinou a Běloruskem. Cítíte se jako favorit skupiny, nebo to tak nevidíte?

Já se nebojím říct, že jsme favorit. Jenže i Bosna a Bělorusko mají hodně vyspělé týmy, nebude jednoduché postoupit, i když klíč je letos vstřícnější. Přímo postupují první dva a šanci má i třetí. Základ je vyhrát všechny domácí zápasy i ve Finsku, a když se povede přivézt ještě nějaký další bod, bude to jisté.