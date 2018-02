Lazaret? Házená je bojový sport, ne oplácávání, říká Jung

„Možná ano, ale musíme zase vyhrát český titul, což nebude jednoduché,“ uvědomuje si klubový manažer Rudolf Jung. Jeho Andělé v sobotu opustí evropskou scénu zápasem na půdě norského Larviku.

Proč jste nepostoupili dál?

Přepadla nás spousta zranění, máme velikánskou marodku. Jak jsme byli na začátku nastartovaní, tak se nám nepodařilo skupinu zvládnout. Je to dané opravdu velkým výpadkem hráček.

Na kdyby se nehraje, ale jak by to vypadalo v plné síle?

Ve švédském Höörsu jsme vedli až o sedm gólů, skoro celou 2. půlku zápasu, pak se zranila Markéta Jeřábková a ony otočily na konci. Spousta holek bojovala s virózou, Jeřábková s Borovskou musely na operaci, jeden velký lazaret.

Měli jste na postup?

Určitě. Byl reálný. S norským Larvikem jsme doma remizovali, s rumunským Zalau dvakrát prohráli, přitom to byl podle mě nejslabší celek skupiny. Mít plný tým, byli jsme favorit skupiny.

Takže jak Evropu hodnotíte?

Je to úspěch. Chceme se objevovat v jarní části pravidelně, jsou to zkušenosti. Hrají nám sedmnáctileté holky, snad se to vrátí v budoucích sezonách. Kvalita našeho kádru je ohromná, máme ho doplněný mladšími hráčkami. Bohužel zranění jsme si vybrali během pár dní, přitom předtím se nám vyhýbala.

Máte všechny posty zdvojené, ale stejně to nestačilo. Proč?

Kádr je široký, ale ne až tak, jak by se mohlo zdát. Doplněný je mladými holkami. Ale zase když máme nejkvalitnější dorostenky v republice, které všechny poráží o 25 gólů, bylo by hloupé nedávat jim příležitost. Musíme to brát tak, že házená je bojový sport, žádné oplácávání. Jsou tam vždycky velké ztráty.

A co finanční ztráty z poháru?

Náklady jsme pokryli i díky městu, finančně to klub nepoškodilo.

Dalo se něco i vydělat?

V Poháru EHF nejsou prémie, jen náklady. Skupina nás vyšla přibližně na milion korun, předtím každé kolo zhruba na čtyři sta tisíc.

Neseberou vám teď evropské kluby některou z opor?

Můžou. Třeba Markéta Jeřábková měla nabídku, ale teď je zraněná. My bychom chtěli holky v Mostě udržovat dlouhodobě, snažíme se nabídkám z Evropy bránit. Někdy jsme úspěšní, někdy ne.

A nesáhnou po Jeřábkové, nejlepší české střelkyni na mistrovství světa, navzdory operaci?

Záleží na klubu, ale jen my bereme hráčky zraněné, viz právě Markéta. A pracujeme na nich dlouhodobě. Takže její odchod nepředpokládám, ale může se stát cokoli.

Jak čelit nabídkám z ciziny?

Házená není o velkých penězích. Když holky ve dvaadvaceti odcházejí do zahraničí, chtějí se naučit jazyk, hrát jinou soutěž. Nebo mají druhou možnost. Zůstat tady, začít pracovat a kombinovat to s házenou. Většinou jsou to vysokoškolačky, chtějí si budovat profesní kariéru.

Naposledy vás nepustili do Ligy mistrů, co v další sezoně?

Máme příslib, že bychom ji mohli hrát. Ale nejdřív musíme získat českého mistra. Bude záležet, jaký budeme mít kádr, jestli někdo odejde, kdo bude končit. Musíme se rozhodnout do konce května.

Co nevyhovující hala?

Byla naším handicapem, ale už jsme to nějak vykomunikovali s EHF (Evropská házenkářská federace), snad by nás mohli vzít.

Co jste vyjednali?

Je to diplomacie. Vyčítali nám, že jsme se mohli předloni přihlásit do Ligy mistrů, a nepřihlásili jsme se. Vysvětlovali jsme jim, že jsme na to neměli tým. Možná nás donutí hrát na nějakém zimním stadionu. Nabízí se Litvínov, možná i Most, protože má tribuny taky z obou stran, což je požadavek EHF, který naše hala nesplňuje.

V česko-slovenské interlize můžete pomýšlet na zlato, láká vás?

Budeme se pořád připravovat na českého mistra, to je nejdůležitější. Základní část interligy je přípravou na české play-off, zvlášť když máme ohromný lazaret a nevíme, co bude za pár dní, za týden. Můžeme dohrávat skoro s dorostem.

Proč je český titul víc?

Protože nás posouvá do Ligy mistrů a evropských pohárů. Interliga je specifická, my hrajeme tři čtyři soutěže za rok, což je ohromná zátěž. Nemůžeme být na každém zápase na sto procentech. Házená je opravdu bojový, tvrdý sport. Podle mě na nejvyšší úrovni se dají odehrát tři, maximálně čtyři zápasy za měsíc. Musíme něco vždycky obětovat. Letos jsme obětovali interligu, abychom byli ve skupině Poháru EHF, to je cennější.

Zůstane slovenský trenér Peter Dávid i pro příští sezonu?

Měl by zůstat, není to podepsané, ale domluvené ano. Představuji si, že bychom měli hrát trošičku jinou házenou, než zatím produkujeme. O tom se budeme bavit s trenérem, chci hrát víc do rychlého protiútoku se zabezpečenou obranou.