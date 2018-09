Házenkáři Dukly a Plzně se v repríze čtvrtfinále rozešli remízou

Dukla v utkání hraném v hale pražské Slavie stáhla čtyřbrankové manko z úvodu, v závěru se jí zase podařil obrat ze stavu 19:21 a po desátém gólu nejlepšího střelce zápasu Vojtěcha Patzela se v poslední minutě ujala vedení. Soupeř ale ale po oddechovém čase stihl vyrovnat.

„Věřil jsem, že se po utkání v Lovosicích (30:32) dokážeme zlepšit v obraně, což se potvrdilo. Navíc se za obranou rozchytal vynikající Tomáš Petržala. Myslím si, že jsme i měli našlápnuto k tomu, abychom vyhráli, ale bohužel jsme v rozhodujících momentech selhali v koncovce a nedokázali jsme Plzni odskočit,“ řekl trenér Dukly Daniel Čurda.

„Bohužel pro nás jsme se trošku nechali uspokojit dobrým vstupem do utkání. Do poločasu Dukla vyrovnala hru a hlavně ve vstupu do druhé půle byly čtyři vyložené šance, které prostě musíme proměňovat, jinak by ten zápas probíhal jinak. Bylo to vyrovnané do poslední chvíle a nakonec asi spravedlivý bod na konci,“ uvedl plzeňský kouč Michal Tonar.

Po dvou kolech mají plný bodový zisk jen Lovosice, které po Dukle porazily o dva góly i Jičín (21:19), a také Nové Veselí. Devátý tým minulého ročníku v sobotu ani jednou neprohrával na palubovce obhájců bronzu ze Zubří a zvítězil 27:25.

Extraliga házenkářů - 2. kolo Dukla Praha - Plzeň 24:24 (10:11)

Nejvíce branek: Patzel 10, Reichl a Blecha po 3, Kastner 3/1 - Tonar 6, Stehlík 5/3, Šafránek 4. Frýdek-Místek - Kopřivnice 30:32 (13:15)

Nejvíce branek: Musálek 7, Kocich 6, Petrovský 6/1 - Čadra 8/1, Hanus 7, Jan Gřes 6. KP Brno - Litovel 22:20 (11:10)

Nejvíce branek: Hlípala a Václav po 4, Kučera a Stein po 3 - Piwko 8/4, Geist 3, Šmíd a Štencl po 2. Zubří - Nové Veselí 25:27 (11:14)

Nejvíce branek: Korbel 7, Hrstka 5/3, Přikryl a Šustáček po 3 - Štěrba 7/4, Živojinovič 5, Bartůněk a Ptáčník po 4. Lovosice - Jičín 21:19 (10:10)

Nejvíce branek: Klimt 10/4, Motl a Malý po 3 - Groh 5, Kovařík 4, Šulc 2.