Atlet Desenský završil republikový hattrick. A pojistil si světový šampionát

Po šampionátu, který o víkendu proběhl v Praze, se jméno hradeckého atleta objevilo v nominaci na halové mistrovství světa, které se uskuteční ve druhé polovině příštího týdne v anglickém Birminghamu.

„Je to pro mě po minulé sezoně, kdy mi to moc nevycházelo, ohromná vzpruha,“ netají od příštího týdne pětadvacetiletý čtvrtkař, jehož titul byl nejcennější medailí, kterou v Praze na halovém šampionátu do hradecké klubové pokladny o víkendu přidal.



Co je víc? Titul tím, že je třetí za sebou, nebo nominace?

O tom, že by to byl hattrick, jsem sice věděl, ale o ten až zase tak nešlo. Hlavní pro mě bylo, abych se časem udržel v nominaci pro štafetu a nikdo mě nepřekonal.

V tom případě ale bylo nejlepší vyhrát...

Přesně tak. Možná i proto jsem byl tentokrát docela nervozní. Limit jako štafeta jsme splněný měli, ale mohli mě ve finále někteří překonat.

Bylo hodně těžké se s tím vypořádat a nenechat si nominaci vzít?

Lehké to nebylo, ale věděl jsem, že formu mám. Vsadil jsem na to, abych z dráhy seběhl jako první, což se povedlo, a pak už jsem před sebe nikoho nepustil.

Čas nad 47 vteřin asi nehrál tentokrát takovou roli.

Určitě ne. I proto, že jsem se letos v zimě pod 47 vteřin už dostal.

Loňský rok pro vás nebyl sportovně nejšťastnější, jak berete z tohoto pohledu letošní zimu?

Zatím s ní jsem určitě spokojený. Zaběhl jsem si osobáky na 300 i 400 metrů, teď se k tomu přidal světový halový šampionát, na který pojedu poprvé v životě. Zatím to byla jen Evropa, ale jen jako náhradník.

Pro štafetu vás je v nominaci šest, běžet mohou čtyři. Věříte, že do šampionátu zasáhnete?

Doufám, že to vyjde. Bude záležet na řadě okolností včetně toho, jak se třeba hlavně Pavlu Maslákovi bude dařit na individuální čtyřstovce, jak z ní budou společně s Patrikem Šormem unavení. A také na tom, jak trenéři štafetu postaví. Každopádně svým letošním časem do čtyřky teď patřím, takže by to mohlo vyjít.

Šampionát v Birminghamu bude vyvrcholením halové sezony, pak už přijde příprava na letní?

Určitě a mně se do ní půjde docela dobře, v hale jsem si po loňsku dokázal, že mám na to zaběhnout kvalitní časy.