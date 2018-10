Opava vyrazila na dlouhou cestu, utká se s „izraelskými Lakers“

Opava po úvodní výhře nad Nanterre prohrála ve Fribourgu a následně doma s Benátkami. Naopak Cholon doma přehrál Fribourg o 24 bodů, pak těsně prohrál v Benátkách a o čtyři body doma udolal PAOK Soluň.



Klubové barvy izraelského vicemistra jsou inspirované zlato-fialovými barvami jednoho z nejslavnějších basketbalových klubů Los Angeles Lakers, jehož velký fanoušek daroval Cholonu dresy právě v barvách Lakers.

Hlavní hvězdou týmu je americký rozehrávač Khalif Wyatt, který má průměr 23 bodů na utkání a téměř šest asistencí. Nebezpečný je zejména při střelbě za tři body. Proti Benátkám dal 35 bodů.

Dalšími oporami Tygrů jsou bývalý hráč Orlanda v NBA DeQuan Jones, pivot Darion Atkins či izraelské křídlo Guy Pnini.

„Zjistili jsme, že můžeme hrát v podstatě s každým, ale pořád nám uniká ten aktuální trend fyzického basketbalu. Ale věřím, že nám získané zkušenosti pomohou,“ řekl opavský pivot Martin Gniadek.

Opava bude potřebovat lepší výkon než o víkendu v lize, kde těsně prohrála s Olomouckem.

„V úvodu jsme jen koukali na to, jak soupeř hraje. Pak šla naše hra nahoru, probudili jsme se. Dokázali jsme se dostat do fáze, kdy se utkání nedá prohrát. My jsme to přesto dokázali. Hráči i já jsme udělali chyby. Tato porážka hodně bolí,“ připustil kouč Petr Czudek.

Český vicemistr musí zabrat zejména na doskoku, kde patří k nejhorším v soutěži.

„My jsme zvyklí odstavit a doskočit, ale v Lize mistrů musíme odstavit až mimo bednu a to prostě moc nejde. Musíme si to nějak přenastavit. Nevím, jestli je to v našich možnostech. Věřím, že je, ale musíme do toho všichni jít naplno a vyboxovat to,“ řekl pivot Miroslav Kvapil.