Hamiltonův vstup mezi legendy. Britský pilot vyrovnal pátým titulem Fangia

Lewis Hamilton vstoupil do formule 1 v roce 2007 a málem hned slavil titul. Od šampiona Kimiho Räikkönena ho dělil jediný bod a nebýt přetahované s týmovým kolegou Fernandem Alonsem, slavil by titul mistra světa on. Hned ve své premiérové sezoně.

Vše si Hamilton vynahradil o rok později. V roce 2008 už talentovaný mladík marně hledal soupeře a s vozem McLaren jasně dominoval. Byl to nejen jeho poslední titul v britském týmu, ale také poslední titul slavné stáje, která dnes bojuje vzadu v poli.

Poté Lewis Hamilton čekal dlouho. Mezi prvním a druhým titulem mistra světa přišla šestiletá pauza, kdy kralovala stáj Red Bull. Dlouho se snažil, dlouho bojoval s nepřízní osudu i nepovedenými vozy. Po sezoně 2012 čelil kritice ze všech stran. To odešel, z tehdy velmi silného McLarenu, do nepříliš zkušené německé stáje Mercedes. „Počkejte, budeme lepší než McLaren, lepší než všichni ostatní,“ říkal tehdy. A měl pravdu. Proto mohl v cíli v Abú Zabí 2014, kdy se poprvé radoval z mistrovského titulu jako jezdec stáje Mercedes, prohlásit: „Je to nejlepší den mého života.“

V Mercedesu stála mezi ním a tituly jediná překážka - silný stájový kolega Niko Rosberg. V roce 2015 to ještě Hamiltonovi vyšlo, Rosberg na dráze chyboval mnohem víc než on a další titul směřoval do rukou Lewise.

Sezona 2016 přinesla změnu - Hamilton byl stále rychlý, většinou rychlejší než Rosberg. Více však chyboval. Když se k tomu přidaly i závady techniky a Rosbergova spolehlivost, byl z toho titul pro Němce s finskou krví. Vztahy mezi bývalými přáteli zůstaly na bodu mrazu, vzájemným útokům se však oba dokázali vyhnout. A ať už to bylo předem dohodnuté, nebo šlo o spontánní gesto, Rosberg po sezoně skončil, čímž, jak se později ukázalo, otevřel Hamiltonovi cestu k dalšímu titulu.

A bylo to tak, Valtteri Bottas byl do týmu přijat jako jasná dvojka a svou úlohu bezezbytku plnil a plní. A Mercedes měl stále i v roce 2017 celkově nejlepší auto. Ačkoliv Ferrari zažilo nejlepší sezonu od roku 2007 a v některých závodech mělo jasnou rychlostní převahu, Lewis Hamilton byl lepším závodníkem než jeho sok číslo jedna Sebastian Vettel a čtvrtý titul byl na světě.

V roce 2018 opět nebyl týmový kolega Bottas hrozbou, dokonce se zdál být ještě slabší než o rok dříve, ale Ferrari vyrostlo, Italský tým dokázal nemožné a dostihl výkonnostní náskok Mercedesu. Obzvlášť v první polovině sezony bylo v některých závodech jasně rychlejší. Ale superlativy neplatily pro Sebastiana Vettela - německý jezdec zažil jezdecky snad nejhorší sezonu v kariéře F1. Chyboval, měl problémy, nic mu nevycházelo, strategie v závodech byla občas nepochopitelně hloupá. A výsledkem je jediné - Lewis Hamilton slaví další, už pátý titul mistra světa. Dokonce tři závody před koncem.

Co stálo za jeho triumfem? Po letech to nebyl jasně nejsilnější monopost, ale úplně něco jiného, byla to jeho jezdecká výjimečnost - rychlost, schopnost zabrat v pravou chvíli, průbojnost, přesnost, bleskové reakce na podmínky na dráze, umění jízdy na vodě... V roce 2018 Lewis Hamilton nejen získal pátý titul mistra světa, ale také dokázal, že všech pět je v pravých rukou.