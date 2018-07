Nejhorší závod kariéry, posteskl si Hamilton po Velké ceně Rakouska

Mercedes přitom od pátečních tréninků v Rakousku dominoval a v sobotní kvalifikaci si Valtteri Bottas se čtyřnásobným mistrem světa Hamiltonem zajistili start z první řady. Nic tak rozhodně nenasvědčovalo tomu, že by měla skončit čtyřletá nadvláda týmu na okruhu ve Spielbergu.

Jenže vítěze kvalifikace a obhájce loňského triumfu Bottase v závodě zradil motor ve 14. kole, zatímco Hamilton přišel po chybné strategii při virtuálním safety caru o vedení a propadl se na čtvrté místo. Z něj pak britský pilot v 64. kole odstoupil kvůli problémům se vstřikováním benzínu.

„Tohle je bez pochyby nejhorší víkend, co si pamatuju,“ citovala agentura Reuters Hamiltona, jenž nedojel do cíle po rekordní sérii 33 závodů, které dokončil. „Každého v týmu to zasáhlo, ale musíme si z toho odnést to pozitivní,“ přidal třiatřicetiletý pilot.

„Auto bylo celý víkend skvělé, byli jsme nejrychlejší a navíc naše technika byla dlouhá léta spolehlivá,“ posteskl si Hamilton. „Ale věřím, že se z toho poučíme. Nemůžeme takhle zahazovat body, takže musíme přijít s neprůstřelnou metodou,“ připomněl nepovedenou strategii.

Hamilton po odstoupení ztratil náskok 14 bodů v čele šampionátu a v průběžném pořadí po devíti závodech klesl na druhou příčku s odstupem jednoho bodu na Vettela, v neděli obsadil třetí místo. „Snad to pro nás bude pořádný budíček,“ uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Tohle byl nejbolestivější závod, co jsme v Mercedesu. Horší než Barcelona,“ připomněl předloňský závod, kdy vzájemná kolize vyřadila oba tehdejší jezdce týmu Hamiltona s Nicem Rosbergem. Také tehdy stejně jako v neděli nakonec zvítězil Max Verstappen z Red Bullu.

„V Rakousku mi přitom před závodem spousta lidí říkala, že to bude procházka růžovým sadem, protože máme nejrychlejší auta a obsadíme první i druhé místo,“ uvedl Wolff. „Ale přesně o tomhle jsou automobilové závody. Umí být neuvěřitelně kruté a dnes veškerá krutost zasáhla nás a dostala nás naprosto brutálně,“ dodal.