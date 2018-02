Ani hala neudrží ostravské atlety doma, za tréninkem míří do Prahy

Hned další pětice zdejších atletů odchází do Prahy za lepšími podmínkami. Oštěpařky Nikola Ogrodníková a Nikol Tabačková, překážkářka Michaela Šimečková a běžci Dominik Sigmund a Kateřina Divišová jsou už v Dukle Praha.

„Věřili jsme, že nám nová hala pomůže. Ale bohužel,“ přiznal šéf vítkovické atletiky Oldřich Zvolánek. „Tréninkové podmínky máme ideální už i v zimě. Moderní halu, vedle ní rehabilitaci, všechno možné, ale nedaří se nám zajistit pro atlety potřebné ekonomické podmínky.“

Vítkovičtí stále marně jednají o tom, aby měli pro atlety vrcholové středisko, které by podporovalo ministerstvo vnitra podobně jako pražský Olymp.

„Tím, že ho nemáme, nemůžeme těm nejlepším dát potřebné peníze,“ přiznal Oldřich Zvolánek. Dodal však, že za několika odchody je i snaha studovat některou z prestižních vysokých škol, jako je Univerzita Karlova.

Kolik by atleti SSK Vítkovic potřebovali na rok peněz, aby nejlepší závodníky udrželi?

„Hovořit o nějakých sumách je těžké, ale nynější rozpočet, který je plus minus pět milionů korun, bychom potřebovali zvýšit asi dvojnásobně,“ uvedl Zvolánek.

O odchodu uvažovala i nejlepší současná atletka Vítkovic, běžkyně Simona Vrzalová, která je v nominaci na březnové halové mistrovství světa v Birminghamu. Ta však chtěla do Prahy odejít za přítelem, který v tamějším Olympu hraje ragby.

„Simoně jsme nabídli lepší podmínky, které jsme sice zatím nesplnili, ale uděláme vše pro to, aby tady zůstala a pokračovala u našeho trenéra Augustina Šulce,“ řekl Zvolánek.

S nedostatkem peněz se atleti potýkají dlouhodobě. Teď doufají, že letošek nebude tak problematický jako loňský rok. „Kvůli aféře Pelta (šlo o ovlivňování dotací do sportu) jsme ekonomicky hodně trpěli,“ přiznal Oldřich Zvolánek. „Až díky pomoci předsedy atletického svazu Libora Varhaníka se nám koncem minulého roku podařilo získat peníze z ministerstva školství, ale než přišly, tak jsme byli v dluhu.“

Zvolánek upozornil, že získávat peníze je stále složité. „Pořád to nefunguje, jak by mělo. Naštěstí máme CISO (Centrum individuálních sportů Ostrava), které funguje. Naši nejlepší atleti v něm jsou, ať už Simona Vrzalová, Jakub Zemaník či Zdeněk Stromšík. Přece jen mají nějakou podporu a můžeme si dovolit vyrazit na soustředění alespoň do Tater.“