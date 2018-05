Na Kunětické Hoře prošlo cutem pět Čechů, vede Francouz Linard

Golfový turnaj série Challenge Tour na Kunětické Hoře (par 72, dotace 185 000 eur)

Po 2. kole: 1. Linard (Fr.) 132 (65+67), 2. Kim Min-kjo (Korea) 132 (67+66), 3. Hansen (Dán.) 135 (66+69), ...16. Mrůzek 139 (73+66), 31. Kořínek 141 (72+69), 38. Suchan 142 (71+71) a Cafourek 142 (70+72), 52. am. Zach 143 (74+69); neprošli cutem 86. Matuš 145 (73+72), 109. Gál 147 (74+73), 120. Lieser 148 (74+74), 128. am. Bareš 149 (75+74), 136. Dědek 152 (75+77), am. Zuska 152 (73+79) a am. Zapletal 152 (70+82), 146. Sedláček 156 (75+81), 147. am. Siwy 157 (81+76), 149. Tintěra 159 (81+78), 153. am. Ráža (všichni ČR) 166 (87+79).