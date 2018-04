Woods zahrál při návratu na Masters v prvním kole ránu nad par

Bývalý první hráč světa chyběl v Augustě kvůli problémům se zády v minulých dvou ročnících, letos přijel po dlouhé době fit a jako jeden z favoritů. Čtyřnásobný držitel zeleného saka ve čtvrtek zapsal tři birdie a čtyři bogey.

Vítěze 14 majorů Woodse vítal zpět na Masters dav fanoušků, ale Američan překvapivě ani jednou neskóroval na pětiparech, na kterých v minulosti získával. Po dvanácti jamkách byl na skóre +3, ale birdie na čtrnáctce a šestnácte, po kterých následovaly bouřlivé ovace, den relativně zachránil.

„Na to, jak jsem hrál dobře, tak jsem neskóroval,“ zhodnotil Woods úvodní den turnaje pro stanici ESPN. „Trefoval jsem míč lépe, než vypovídá moje karta. Pětipary jsem ale odehrál nedbale, neskóroval jsem tam, proto je výsledek nad par.“ Černý den prožil Sergio García. Španěl se připravil o možnost pomýšlet na obhajobu titulu poté, co na pětiparu šestnácté jamky poslal míč pětkrát do vody a zapsal 13 ran. Vyrovnal tak nejvyšší počet ran na jedné jamce v Augustě.

Nejlepší dohrané kolo měl mimo jiné Švéd Henrik Stenson. Vítěz majoru British Open z předloňského roku zvládl úvodních osmnáct jamek se skóre -3.