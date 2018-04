Rahm týden po čtvrtém místě na Masters vyhrál domácí turnaj v Madridu

Čtvrtý hráč světového žebříčku Rahm zvládl čtvrté kolo o čtyři rány lépe a se skóre -20 se stal šestým domácím vítězem turnaje. Před ním to dokázali Antonio Garrido, Seve Ballesteros, Sergio García, Alvaro Quiros a Miguel Ángel Jiménez. „Být v takové společnosti je pocta,“ řekl vítěz.

Třiadvacetiletý Rahm získal na evropském okruhu třetí titul, další dva má z PGA Tour. Je to také jeho první domácí triumf v profesionální kariéře, poté co se sedmkrát stal amatérským národním šampionem v různých věkových kategoriích.

„Když jsem se rozhodl jet sem přímo z Augusty, nechtěl jsem se jen zúčastnit a obejít si hřiště, chtěl jsem tenhle turnaj vyhrát. Byl poslední, který mi chyběl,“ řekl Rahm, bývalá amatérská světová jednička. „Byla to ale jedna z nejtěžších nedělí, jaké jsem kdy na vítězných turnajích odehrál. Diváci si to moc přáli a já si to moc přál. Cítil jsem tlak, stres, všechno mnohonásobně silněji. Přijel jsem vlastně hlavně kvůli těm lidem a jsem rád, že se mi to pro ně podařilo vyhrát,“ dodal.