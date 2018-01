Woods zase pobláznil fanoušky a po letech prošel na PGA Tour cutem

Woods nakonec poprvé po dvou a půl letech prošel na turnaji okruhu PGA Tour cutem a svým fanouškům nachystal skvostné drama - o postupu rozhodl na poslední jamce druhého kola, kde musel bezpodmínečně zaskórovat. Zvládl to.

Čtrnáctinásobný vítěz majorů figuruje po dvou dnech se skóre -1 na děleném 65. místě a do víkendového programu se prosmýkl mezi posledními. V čele je Američan Ryan Palmer, který je na tom o deset ran lépe, ránu na něj ztrácí favorizovaný Španěl Jon Rahm, jenž potvrzuje skvělou aktuální formu a útočí na obhajobu titulu.

Na -8 dělí třetí příčku další Američané Luke List a Tony Finau, daří se i bývalé světové jedničce Jasonu Dayovi (-7), dobrý turnaj zatím hraje legenda Phil Mickelson (-6) či jiný vítěz majoru Justin Rose (-5). Ale všechny hvězdy stejně zastiňuje Woods.

Dvaačtyřicetiletý Američan hraje první oficiální turnaj po vleklých problémech se zády od loňského února, kdy předčasně odstoupil z turnaje European Tour v Dubaji. Cutem na PGA Tour naposledy prošel v srpnu 2015 na Wyndham Championship.

„Hodně jsem bojoval, na což jsem ze své kariéry zvyklý, ale tohle bylo jiné,“ řekl Woods, kterého tradičně provázel hrozen fanoušků. Tentokrát ale nesledovali na hřišti v Torrey Pines cestu za jednou z jeho zdejších sedmi výher.

Woods měl problém trefit po drivu fairway a ještě devět jamek před koncem druhého kola to na postup nevypadalo. V závěru ale vítěz 79 turnajů na PGA ukázal kvality především při hře kolem greenů a zachránil se. „Pár let jsem byl mimo a pořád se teprve rozjíždím. Potřebuju ještě obejít hodně kol,“ kývl. Co na svém oblíbeném hřišti na pobřeží Pacifiku ukáže v sobotu a v neděli?