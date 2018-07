The Open vede po prvním dnu americký golfista Kisner

Kisner prožil velmi dobrý den zapsal mimo jiné eagle na jamce číslo šest a hattrick birdie od třináctky. Světová třiatřicítka se dobře vypořádala s tvrdým podkladem a dokázala se vyhýbat nebezpečným hlubokým bunkerům. „Zvyknout si na linksový golf chvilku trvá a je potřeba počítat s dlouhým doběhem míčků,“ řekl Kisner, který potřeboval jen 22 patů. „Pokud bych to měl každý den, můžu myslet vysoko,“ usmál se.

Po delší době je v popředí vidět předloňský vítěz Masters Angličan Danny Willett, který je s dvěma ranami pod par na děleném osmém místě. Stejné skóre mají třeba Španěl Jon Rahm nebo favorizovaný Severní Ir Rory McIroy.

Obhájce titulu Jordan Spieth z USA měl po čtrnácti jamkách tři rány pod par, ale na závěrečných čtyřech jamkách čtyři rány ztratil a s +1 je zatím na děleném 51. místě. Světová jednička Dustin Johnson ( skóre +5) rovněž chyboval v závěru, bogey měl na šestnáctce, o tři rány více potřeboval na zdolání čtyřparové osmnáctky, je na děleném 129. místě a v pátek bude bojovat o cut.

Trojnásobný vítěz The Open Tiger Woods měl vedle parů tři birdie a stejný počet bogey. Stejně jako ostatní v odpoledních skupinách už jeho hru ovlivňoval také sílící vítr. „Moje skóre mohlo být mnohem lepší, ale obecně jsem hrál solidně a měl pocit, že míč kontroluji a hraju do správných míst,“ podotkl Američan po 1. kole.

Až necelou hodinu před svým startem dorazil do dějiště turnaje Jhonattan Vegas. Venezuelan na poslední chvíli sháněl víza, aby mohl odletět z USA a cestou do Evropy se mu zatoulaly hole. Proto hrál s půjčenými a měl +5. „Je to jako z hororového filmu, ale myslím, že takový scénář by ani nikdo nevymyslel.“